芬普尼蛋又出貨台中…彰檢將再採樣搜證 釐清案情

台中市「龍忠蛋行」本月10日被抽檢驗出源自文雅畜牧場含芬普尼的雞蛋，到底是畜牧場非法私自出貨，或是8日雞蛋與飼料零檢出後，解除移動管制，蛋農誤將雞蛋再出貨？彰化地檢署表示將再蒐集事證，釐清案情。

彰化縣衛生局7日通知從文雅畜牧場出貨到9縣市的雞蛋全部預防性下架，但台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現文雅畜牧場9日又出貨200籃4萬顆蛋至該蛋行，抽驗後確認檢出芬普尼超標。

彰化縣府人員表示，文雅畜牧場雞蛋在禁止移動管制後，8日雞蛋與飼料零檢出後，依動物用藥品管理法即可解除移動管制，但該批雞蛋仍屬預防性下架蛋品，但業者卻私自出貨，縣府已經移請檢方偵辦。

彰化地檢署表示，彰化縣府基於刑案事證考量，確已向檢方請示能否銷毀文雅畜牧場封存雞蛋。檢察官將會同抽樣採取部份雞蛋做為證物，其餘再交由行政機關依權責處理。