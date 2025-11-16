文雅畜牧場芬普尼蛋流出 彰縣：檢方同意後全予銷毀

彰縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，被查出出貨給中市蛋行，中央社記者致電畜牧場陳姓業者遭拒；文雅畜牧場利用解除移動管制空檔出蛋，縣府表示，將等檢方同意後銷毀畜牧場內所有雞蛋。

衛生福利部食品藥物管理署昨天透過新聞稿表示，接獲台中市食品藥物安全處通報，11月10日在轄內「龍忠蛋行」查獲來自文雅畜牧場雞蛋，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm，與規定殘留容許量標準0.01ppm不符。

食藥署表示，經查雞蛋11月9日由文雅畜牧場販售給龍忠蛋行，與11月11日農政單位在文雅畜牧場查到是同一批，已被移動管制的案例場，仍有雞蛋非法流出，嚴正要求轄區農政單位應說清楚並追究責任。

不過，根據彰化縣府新聞稿，縣府10日上午說明，11月6日檢驗蛋雞場雞蛋及飼料，結果都未檢出，11月8日解除雞場移動管制，下午又發新聞稿稱因食藥署要求雞蛋須逐批檢驗才放行，因此會依中央要求執行，而畜牧場則是在9日出貨給台中蛋行。

彰化動防所人員10日前往採集11月7日至10日逐日生產的雞蛋及場內飼料、土壤及羽毛等檢體，仍驗出芬普尼，依違反動物用藥品管理法，裁罰雞農新台幣12萬元，也禁止出蛋，案件也報彰化地方檢察署偵辦。

縣府人員指出，將銷毀畜牧場內所有雞蛋，但雞蛋屬證物，銷毀須報檢察官同意，目前還不確定執行銷毀時間；彰化地檢署則表示，縣府有請示是否能銷毀畜牧場內的雞蛋，不過須由承辦案件的檢察官決定。

記者也嘗試打電話詢問文雅畜牧場陳姓負責人，電話雖有人接聽，但對方拒訪。