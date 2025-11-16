芬普尼蛋冰山一角 農業專家：不人道格籠養雞問題叢生

彰化文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼，農政單位與檢方持續釐清汙染原因，不過有機農業專家、明道大學前校長陳世雄也提出看法表示，格籠式的飼養蛋雞，因環境差，有些雞場雞糞臭氣沖天，農民便宜行事的噴藥除蟲，這都是農政單位應正視的問題，應全面性檢討並輔導，才能徹底解決問題，及提升產業發展。

「現代化農業是極其愚蠢的自殺型農業」陳世雄說，不該頭痛醫頭、腳痛醫腳，台灣飼養蛋雞以格籠方式飼養為大宗，不僅是非常不人道的方式，為了方便收蛋，把母雞關在頃斜的小小鐵籠內，母雞終其一生都在痛苦憂鬱中，且充斥著雞糞的環境衛生問題，農民不得不使用藥物來除雞蝨等寄生蟲。

陳世雄說，飼養環境差，就增加禽流感風險，用藥除蟲就衍生芬普尼殘留等毒蛋問題，歐洲國家現在都規定要有足夠的農地，可以有效處理動物排洩物，才能養殖一定數量的動物，而不是毫無限制的虐待式養殖。如果我們自認台灣是先進國家，我們的動物養殖，乃至於農作物的生產方式，都必須重新徹底檢討。

陳世雄說，雞養得好，才能生出安全、營養價值高的雞蛋，要有沙浴的場所，可以讓母雞清潔身體，要備有棲架，讓雞隻夜間可以居高棲息，至少要混養5%的公雞陪伴。此外，飼養場所要有陽光照射和可以運動展翅的場地，最好還有草地和昆蟲可以啄食。

陳世雄早年擔任中興大學農業試驗場場長時，就在水稻田養鴨子抑制雜草、害蟲和福壽螺，在果園養鵝控制雜草、養雞吃蟲；退休後他的有機農場內最多養了300隻放牧雞，他利用豆腐工廠的廢棄物豆渣養殖黑水虻，再用黑水虻幼蟲餵雞，黑水虻也可消化雞糞、廚餘，雞舍每星期灑一次益生菌，雞舍根本沒有臭味。

「農場應用生物多樣性的方式多角化經營」陳世雄說，農政單位應鼓勵輔導農民採用「生物動力農法」，鼓勵所有的農場學習早期農家，不只種植作物，也要養雞鴨等動物，做到零污染的永續農業，用自然養殖方法提升雞隻抗病力和免疫力，而消費者也應支持這樣的友善畜養方式，才能吃到安全好蛋。