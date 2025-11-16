快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

彰化毒雞蛋賣到台中蛋行 民眾到蛋行想退貨撲空

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標被移動管制，台中市龍忠蛋品行被發現9日曾進貨，今天有消費者想退貨撲空。記者游振昇／攝影
彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標被移動管制，台中市龍忠蛋品行被發現9日曾進貨，今天有消費者想退貨撲空。記者游振昇／攝影

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標被移動管制，台中市龍忠蛋品行被發現本月9日曾進貨，蛋行老闆說，畜牧場稱檢驗合格才去載蛋，今天有民眾今天到蛋行想退貨，但蛋行沒開門撲空，消費者說，只好丟進稻田當肥料。

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，本月5日起遭移動管制，台中市食安處10日在梧棲區「龍忠蛋行」查獲9日曾向文雅畜牧場進貨4000台斤。檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm），與規定不符。有3240台斤已流入市面，給散客以及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，都已賣完。

龍忠蛋行林姓老闆昨晚在台中海線群組發文表示，11月5日畜牧場接到移動管制，隔天馬上自主檢驗，彰化相關單位也拿去檢驗，11月8日下午4時30分接到畜牧場電話，表示彰化單位檢驗合格可以去載。9日早上8時多他到畜牧場載蛋，並不是新聞說的畜牧場偷偷賣蛋，他強調此事檢調單位已經在查，至底是哪個單位放行。

台中這家蛋行今天上午拉下鐵門未營業，有民眾開車載10日買的一箱雞蛋想退貨卻撲空，他說家中有10多人，用蛋量大，近5、6年來都跟龍忠蛋行買蛋，10日來買蛋時還特別詢問，老闆稱沒問題，他才買300元雞蛋。

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標被移動管制，台中市龍忠蛋品行被發現9日曾進貨，蛋行老闆上網說明過程。圖／取自賴在海線Line群組
彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標被移動管制，台中市龍忠蛋品行被發現9日曾進貨，蛋行老闆上網說明過程。圖／取自賴在海線Line群組

牧場 彰化 雞蛋 芬普尼
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

管制期芬普尼蛋遭外流 彰化縣府：疑業者私自出貨已移檢方偵辦

怎防？芬普尼毒蛋管制期再外流4萬顆 專家揪行政漏洞：業者心存僥倖

文雅畜牧場管制期偷賣芬普尼蛋 衛福部長嘆「不可思議」要求彰化縣究責

相關新聞

即使移動管制雞仍下蛋 彰化流出毒蛋待釐清上游

彰化縣文雅畜牧場雞蛋日前驗出農藥芬普尼超標，台中市食安處10日稽查梧棲的龍忠蛋行，又揪出又一批4萬顆藍蛋抽驗芬普尼超標，...

彰化毒雞蛋賣到台中蛋行 民眾到蛋行想退貨撲空

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標被移動管制，台中市龍忠蛋品行被發現本月9日曾進貨，蛋行老闆說，畜牧場稱檢驗合格才去載蛋，今天...

管制期間…芬普尼毒蛋又流出4萬顆 逾3萬顆已賣給散客、店家

彰化縣文雅畜牧場芬普尼雞蛋又有四萬顆流入市面。台中市食安處十日到台中市龍忠蛋行稽查，發現該場九日又出貨二百籃散蛋至該蛋行...

冷眼集／移動管制如虛設 食安又失守

文雅畜牧場雞蛋被檢出芬普尼超標，目前仍在移動管制期，卻爆出四萬顆芬普尼蛋流入市面，令人瞠目結舌，更扯的是，在調查報告尚未...

學者：未派人駐守 難防問題雞蛋不外流

彰化縣文雅畜牧場的蛋品本月初就開始實施移動管制，然而昨卻再度爆出有「問題蛋」流入市面。台大動科系特聘教授陳明汝直言，移動...

再爆問題蛋外流…龍忠蛋行：養雞場說檢驗沒問題

彰化文雅畜牧場雞蛋被檢出芬普尼超標，昨爆出又有四萬顆流入市面，同樣檢出芬普尼超標。進貨的龍忠蛋行林姓老闆強調，養雞場來電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。