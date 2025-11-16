彰化毒雞蛋賣到台中蛋行 民眾到蛋行想退貨撲空

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標被移動管制，台中市龍忠蛋品行被發現本月9日曾進貨，蛋行老闆說，畜牧場稱檢驗合格才去載蛋，今天有民眾今天到蛋行想退貨，但蛋行沒開門撲空，消費者說，只好丟進稻田當肥料。

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，本月5日起遭移動管制，台中市食安處10日在梧棲區「龍忠蛋行」查獲9日曾向文雅畜牧場進貨4000台斤。檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm），與規定不符。有3240台斤已流入市面，給散客以及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，都已賣完。

龍忠蛋行林姓老闆昨晚在台中海線群組發文表示，11月5日畜牧場接到移動管制，隔天馬上自主檢驗，彰化相關單位也拿去檢驗，11月8日下午4時30分接到畜牧場電話，表示彰化單位檢驗合格可以去載。9日早上8時多他到畜牧場載蛋，並不是新聞說的畜牧場偷偷賣蛋，他強調此事檢調單位已經在查，至底是哪個單位放行。