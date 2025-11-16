快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

即使移動管制雞仍下蛋 彰化流出毒蛋待釐清上游

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋有芬普尼殘留超標後被管制不得出貨，昨卻傳出台中的蛋行驗出來自文雅的散蛋芬普尼超標。圖／聯合報系資料照片
彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋有芬普尼殘留超標後被管制不得出貨，昨卻傳出台中的蛋行驗出來自文雅的散蛋芬普尼超標。圖／聯合報系資料照片

彰化縣文雅畜牧場雞蛋日前驗出農藥芬普尼超標，台中市食安處10日稽查梧棲的龍忠蛋行，又揪出又一批4萬顆藍蛋抽驗芬普尼超標，已移請彰化縣政府調查為何又有問題蛋流出。台中市食品藥物安全處今說，中市盡到稽查責任，但為何仍有問題蛋會流出，得要由上游端釐清。

食安處今也進一步說明，在龍忠蛋行查獲的問題蛋因為是散裝，僅在籃身上有溯源碼，並僅能顯示出出自哪一畜牧場，但日期則無法顯示。彰化縣曾令畜牧場移動管制，後又解除，龍忠蛋行也說自己是在解除後才去進蛋，所以到底是哪一天的蛋，得由彰化縣釐清。

另一問題是，畜牧場雖移動管制，但雞卻是每天都在下蛋，例如8日解除移動管制，那8日生下的蛋要不要管制，還是9日下的蛋才可以運出，都待彰化縣調查和釐清。

食安處說，已為本次的問題蛋事件啟動專案稽查，並已稽查30多件，龍忠蛋行就是在此波稽查中查到。今年雖是假日，但稽查的腳步仍未停歇，稽查員仍在不同賣場稽查，市民可以放心。

