聽新聞
0:00 / 0:00
學者：未派人駐守 難防問題雞蛋不外流
彰化縣文雅畜牧場的蛋品本月初就開始實施移動管制，然而昨卻再度爆出有「問題蛋」流入市面。台大動科系特聘教授陳明汝直言，移動管制僅是一道行政命令，未必真有人「堵住大門」，加上農政單位未明訂不可出貨期間，讓業者心存僥倖。
陳明汝說，文雅畜牧場飼養四萬九千隻蛋雞，即使實施移動管制，蛋雞每天仍會生蛋，不僅耗費飼料、增加成本，產下的蛋無處可去，也形成壓力。若農政單位未每天派員查封，或未派人駐守養雞場大門，很難監控雞蛋不會外流。
陳明汝表示，芬普尼不像抗生素等動物用藥，明訂用藥後一段時間內相關禽畜產品不可出貨，也無快篩試劑供酪農檢驗。加上不曉得文雅畜牧場確切噴藥時間，使業者心存僥倖，認為距離噴藥已有段時間，即使出貨也不易被查到，因此冒險販售，最終仍遭衛生單位攔截。
她建議，即使解除移動管制，農政單位仍應依照芬普尼噴灑時間與劑量，要求雞農在一定期間內不得出貨，並協助確認雞隻體內芬普尼是否已代謝完畢，確定無用藥、環境無汙染後，才能放行。於此期間產出的蛋品，因有汙染疑慮，建議直接銷毀，以免流入市面。
此次流向台中龍忠蛋行的蛋品，全為散裝蛋，僅在籃上張貼溯源碼，並未逐顆噴印溯源碼。陳明汝指出，蛋行明知雞蛋來自違規使用芬普尼的文雅蛋場，仍持續進貨，可能與蛋場降價求售有關，應追究其連帶責任。
台大農經系教授雷立芬則認為，從第一次發現芬普尼，農業部就說要管制、蛋殼要加印日期等措施，但該案的出現，代表移動管制沒有徹底落實，系統還是有監管上的漏洞，才導致仍有汙染蛋流出，真的說不過去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言