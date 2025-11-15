管制期芬普尼蛋遭外流 彰化縣府：疑業者私自出貨已移檢方偵辦

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣文雅畜牧場蛋雞被檢出芬普尼陽性後，隔日起雞蛋移動管制，但文雅畜牧場卻又在9日把雞蛋出給台中龍忠蛋行，彰化縣動防所要求封存在場內的蛋品必須全部銷毀，並移請檢調偵辦中。圖／民眾提供
彰化縣文雅畜牧場蛋雞被檢出芬普尼陽性後，隔日起雞蛋移動管制，但文雅畜牧場卻又在9日把雞蛋出給台中龍忠蛋行，彰化縣動防所要求封存在場內的蛋品必須全部銷毀，並移請檢調偵辦中。圖／民眾提供

台中市「龍忠蛋行」本月10日被抽驗源自文雅畜牧場芬普尼雞蛋，被懷疑與縣府8日解除畜牧場禁止移動有關。彰化縣府人員表示，文雅畜牧場生產雞蛋在禁止移動管制後，8日雞蛋與飼料零檢出後，依動物用藥品管理法即可解除移動管制，該批雞蛋仍屬預防性下架蛋品，但業者卻私自出貨，縣府已經移請檢方偵辦。

官員指出，直到食藥署9日要求全部案場的雞蛋，必須全部封存，逐批審驗，縣府再度恢復對文雅畜牧場禁止移動管制，11日複檢發現無論土壤、飼料均未檢出芬普尼，已初步排除周邊環境及飼料受汙染，但蛋雞羽毛檢體濃度高出蛋9倍，研判飼主直接用藥在雞隻身上，縣府將對飼主重罰12萬元，並持續針對畜牧場檢驗達到零檢出為止。

彰化縣動防所指出，台中市「龍忠蛋行」本月10日被抽驗源自文雅畜牧場的雞蛋，保鮮日期為11月26日，是11月6日文雅畜牧場生產的蛋，顯示畜牧場移動管制期間仍有雞蛋非法流出。動防所已封存在場內的蛋品，須全部銷毀，全案移請檢調偵辦。

不過，是否因縣府8日解除移動管制，以及移動管制期間是否未落實做好封存及清點，才造成雞蛋非法流失，縣府強調目前由檢察官偵辦中，不能表示看法。

縣府人員指出，文雅畜牧場生產的雞蛋被驗出芬普尼後，衛生局11月7日已通知相關縣市預防性下架，包括10月3日以後進貨或是保鮮日期在10月24日以後向文雅進貨的雞蛋（白蛋，20台斤／籃）。

官員表示，台中查獲的蛋保鮮期是11月26日，往前推20天應是11月6日生產，而彰化縣衛生局既已7日通知各縣市預期性下架，為何到本月10日還被查獲，由於牽涉產銷鏈等因素，也有可能下游蛋商仍存有6日的蛋尚未賣出。

官員指出，文雅畜牧場出售給台中市龍忠蛋行的雞蛋是所謂的籃蛋，直接批發進貨，未經過彰化縣食品業者，這些籃蛋有QR-Code，但經過大盤批發後，即無法依溯源碼追蹤。彰化縣衛生局已通知各縣市衛生局，後續追蹤下架由各縣市執行，才能估算實際流出數量。

彰化縣文雅畜牧場蛋雞被檢出芬普尼陽性後，隔日起雞蛋移動管制，但文雅畜牧場卻又在9日把雞蛋出給台中龍忠蛋行，彰化縣動防所要求封存在場內的蛋品必須全部銷毀，並移請檢調偵辦中。圖／縣府提供
彰化縣文雅畜牧場蛋雞被檢出芬普尼陽性後，隔日起雞蛋移動管制，但文雅畜牧場卻又在9日把雞蛋出給台中龍忠蛋行，彰化縣動防所要求封存在場內的蛋品必須全部銷毀，並移請檢調偵辦中。圖／縣府提供

雞蛋 牧場 芬普尼 食藥署
