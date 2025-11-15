賣文雅養雞場問題蛋 台中業者喊冤：養雞場說合格、長官放行才載貨

彰化文雅養雞場11月8日解除雞場移動管制後，龍忠蛋行一度有向文雅進蛋200籃，主要是零售賣出給顧客，蛋行下午接受訪問時表示，食安單位一會移動管制，一會就開放運蛋，做為一般零售商早就將蛋賣光光了，如今沒蛋可賣，只希望中央能好好查清楚，給大家一個安全的交代。

梧棲龍忠蛋行下午接受訪問時表示，上周三11月5日養雞場有通知接到移動管制，但那時已經將蛋載回來了，後來才通知說要收回，可是那時剛載回來，隔天一早就都販售出去了，雖然之後又說要收回，但客人幾乎都載回去馬上就使用了，所以要收回其實也很難，因為不少顧客都說已經使用完畢了。

店家並說，接下來又都不能載蛋，然後養雞場那邊通知要等，之後好像聽說是委託彰化還是哪個局處要幫他檢驗，還是他們養雞場自己也有送屏科大，找朋友那邊幫忙檢驗；然後等到上周六11月8日下午4點半左右，養雞場來電說檢驗沒有問題，然後他們那邊局處的長官說可以放行，然後我們就9日周日大早就趕快下去載蛋。

然後11月10日周一就去載蛋回來開始販售，然後又不知道何故，就聽說這一批也不行，要我們開始回收下架，之後就回收下架沒再賣文雅的蛋了，聽說蛋出事後，店家回應其實不是新聞說的偷偷賣，因為養雞場有接收到長官通知說該批合格了，是可以出售的；所以心中並不會感到委屈或無辜，反而會替文雅養雞場覺得很委屈，希望中央盡速釐清整件事情，究竟是是哪個機關說可以放行的，不然對農場和消費者其實也蠻不公平的嘛。

食安人員表示，彰化文雅養雞場11月8日解除雞場移動管制後，龍忠蛋行一度有向文雅進蛋200籃，主要是零售賣出給顧客，食安處11月10前往稽查時發現溯源編號赫然是文雅出的蛋，由於現場剩餘38籃，命令由店家下架並退回給文雅養雞場；由於籃裝蛋會在籃子上貼一張QRcode，上面有溯源編號，而龍忠的籃裝蛋上貼有溯源編號，因此初步認定龍忠並沒有違反規定。