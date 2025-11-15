解除管制出貨也有事！文雅畜牧場疑這環節出陰招賣毒蛋 食藥署這樣說

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出殘留農藥芬普尼超標，11月5日被要求移動管制，雞蛋不可出場，同月8日解除移動管制，該蛋場卻將蛋雞6日所產雞蛋，於9日賣給台中龍忠蛋行，遭台中市食安處揪出芬普尼超標。衛福部食藥署副署長蔡淑貞說，該行為違規與否，應由農政單位判斷，但按照食安管制邏輯，即使解除管制，開放出貨的產品應是解除管制日期後新產下的雞蛋，而非有疑慮的雞蛋。

文雅畜牧場9日將200籃、共4萬顆疑慮雞蛋，以散蛋形式流入市面，中央、地方衛政單位聯手，僅追回7600顆，仍有3.24萬顆於市面流通，恐已賣給早餐店及散戶。學者指出，蛋行不可能不知雞蛋來自違規畜牧場，應負連帶責任。蔡淑貞說，蛋行於交易過程中，恐被畜牧場業者誤導，認為進貨的雞蛋並無疑慮，因此責任仍在源頭控管，「賣出去的人要負責。」

蔡淑貞表示，食安案件主要責任仍落在違規的行為人本身，以本案來說就是畜牧場雞農，已請檢調介入調查，至於購入疑慮雞蛋的蛋行，則有義務配合衛生單位追查流向，應提供交易資料，說明已將蛋品賣給下游哪些單位，如規避台中市食安處稽查，拒不提供資訊，將依食安法相關規定開罰。

文雅畜牧場是在8日解除移動管制禁令後，於9日將蛋雞6日產下的雞蛋，賣給龍忠蛋行。蔡淑貞表示，移動管制相關禁令為農業部主責，但若比照食安法相關規定，管制禁令解除後，應是解除日以後所產出，無疑慮產品才能出售，蛋雞在6日生下的雞蛋，仍在移動管制範圍內，「不是解除管制後，舊的有疑慮雞蛋又能出來」，因此文雅畜牧場此舉仍屬違規。

農業部11月10日指出，已廢除文雅蛋場溯源碼發放，待雞蛋無疑慮才會重新核發。外界質疑，這是否讓疑慮蛋品更難追蹤？蔡淑貞表示，台中市食安處查獲違規雞蛋後，已立即要求全面回收下架，並持續追查源頭，目前文雅畜牧場除賣給龍忠蛋行的200籃雞蛋，是否還賣給其他業者，須由農政單位，依照畜牧場管制期間的出貨單核對追蹤，並評估後續何時重新核發溯源碼。