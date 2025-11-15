快訊

怎防？芬普尼毒蛋管制期再外流4萬顆 專家揪行政漏洞：業者心存僥倖

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大動科系特聘教授陳明汝分析，移動管制只是一道行政命令，未必真有派人「堵住大門」，加上農政單位未明訂不可出貨的時間，才讓蛋場業者心存僥倖。示意圖。聯合報系資料照
彰化縣文雅蛋場被檢出農殘留農藥芬普尼超標，彰化縣政府11月5日要求移動管制，即雞蛋不可出場，8日解除禁令後，業者9日又出貨4萬顆蛋給台中龍忠蛋行，再被驗出芬普尼超標。台大動科系特聘教授陳明汝分析，移動管制只是一道行政命令，未必真有派人「堵住大門」，加上農政單位未明訂出業者不可出貨的時間，才讓業者心存僥倖。

文雅畜牧場飼養4.9萬隻蛋雞，陳明汝表示，即使實施移動管制，蛋雞每天仍會下蛋，不僅耗費飼料對雞農而言是一大損失，產下的雞蛋無處可去也是問題，最初驗到芬普尼的雞蛋量相對侷限，可立即查封，但後續生下的蛋，若農政單位未每日派人查封，或請人駐守養雞場大門，「實在很難監控雞蛋不會外流。」

因蛋雞羽毛及糞便檢出芬普尼，研判為業者違規噴灑芬普尼除蟲。陳明汝表示，芬普尼為禁藥，不像其他動物用藥如抗生素等，明訂用藥後一定時間，相關禽畜產品不可出貨，也沒有相應的快篩試劑可供酪農檢驗，加上目前養雞場業者確切噴藥時間不明，這可能讓業者心存僥倖，認為距離噴藥日已有足夠間隔，即使賣出雞蛋也不會被查到，因此嘗試出貨，最終被衛生單位攔下。

陳明汝建議，即使解除移動管制，農政單位仍應綜合評估芬普尼噴灑時間及劑量，要求雞農一定時間內生下的雞蛋不可出貨，且要協助雞農確認雞隻體內芬普尼代謝完畢，並明確檢驗雞農已無用藥、環境也沒有疑慮，再放行雞蛋出貨，於此期間，也應協助雞農處理雞隻不斷生下的雞蛋，這些蛋品有農藥汙染疑慮，建議可直接銷毀。

流向台中市龍忠蛋行的雞蛋，全數為散裝蛋，僅在籃上有溯源QR碼，並未逐科噴印溯源碼。陳明汝說，蛋行即使知道雞蛋來自違規使用芬普尼的文雅蛋場，仍向其進貨，可能與蛋場降價求售有關，但明知疑慮仍堅持購買，應追究連帶責任，散裝蛋一直存在「換蛋」疑慮，業者可能把不同蛋場雞蛋調換存放，而民眾買蛋時因沒有溯源碼，只看雞蛋沒有破掉就買，容易導致疑慮蛋品流通。

台中市食安處10日稽查龍忠蛋行。圖／台中市食安處提供
