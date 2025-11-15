文雅畜牧場管制期偷賣芬普尼蛋 衛福部長嘆「不可思議」要求彰化縣究責

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出農藥芬普尼超標，11月5日要求移動管制，雞蛋全數禁止出場，怎料又抽查出該場雞蛋9日販售給台中「龍忠蛋行」。衛福部長石崇良今受訪回應，覺得不可思議，要求縣府查明並要求究責。記者翁唯真／攝影
彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出農藥芬普尼超標，11月5日要求移動管制，雞蛋全數禁止出場，怎料又抽查出該場雞蛋9日販售給台中「龍忠蛋行」。衛福部石崇良今受訪回應，覺得不可思議，怎麼會發生這樣的事情，已立刻發文給彰化縣政府，要求縣府查明到底發生了什麼事情，而且要究責。

食藥署副署長蔡淑貞說，昨天晚間9時5分，食藥署接獲台中市食安處通報，11月10日在台中市龍忠蛋行，查到一批來自被管制的文雅畜牧場蛋品，並立即抽驗芬普尼，確認殘留量為0.05ppm，文雅畜牧場在11月5日開始移動管制，理應不該有雞蛋出場，但這批雞蛋是在11月9日售出，「文雅蛋場於管制期間，非法賣出雞蛋。」

石崇良今出席2025罕見疾病獎學金頒獎典禮受訪表示，上次在彰化優先驗出芬普尼後，就採取一連串的措施，最後追蹤溯源到文雅畜牧場，也針對畜牧場要求不准再移動，所有的蛋都已經不准上市，並要查到哪、驗到哪、並公布到哪，還是持續的按照原本的步調，不斷的抽驗。

石崇良說，在抽查過程中，又發現文雅畜牧場流出的蛋日期竟然是在公布不能夠運出、完全要禁止移動、不能上架的蛋又上架，「讓我們覺得不可思議，怎麼會發生這樣的事情」，因此立刻發文給彰化縣政府，要求縣政府查明而且要究責。

石崇良語說，為什麼在中央已經有這樣的決定跟指令後，仍然後續有這樣的事情發生，一定會嚴格的查處此事。當然還是按照原本步調，統統都下架，也同時發布訊息，讓消費者知道曾經有買要到蛋行退貨。

石崇良再重申，11月5日就已經要求文雅畜牧場先禁止移動，這是彰化縣衛生局給的訊息，後續也不斷的發布新聞稿，也是再次的強調所有的蛋都不准上架、上市，若後續在移動管制的情況還販售，這個是屬於農政單位要去做裁處的。

