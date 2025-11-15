聽新聞
3.24萬顆恐吃下肚！文雅畜牧場疑管制期偷賣芬普尼蛋 彰檢要查了
彰化縣文雅畜牧場疑似在管制封存蛋品期間偷賣雞蛋，約3.24萬顆恐被吃下肚，彰化縣動物防疫所把全案移請檢調偵辦。彰化地檢署今表示，已收到縣政府通報，地檢將一併調查蛋雞被汙染及管制封存期間雞蛋外流。
衛福部食品藥物管理署昨（14）日晚間接獲台中市食品藥物安全處通報，本（11）月10日到龍忠蛋行抽驗來自文雅畜牧場的雞蛋，檢出芬普尼代謝物超標。彰化縣政府和動物防疫所接到通知，清查這批雞蛋是文雅畜牧場本月6日生產的蛋，在牧場不得非法外流雞蛋的移動管制期間內，動防所把全案移請檢調偵辦。
彰化地檢署分他字案調查文雅蛋雞的羽毛、糞便殘留芬普尼，偵訊畜牧場相關人員後無保請回。地檢署表示，仍繼續偵辦蛋雞被汙染，且今已注意到文雅雞蛋外流的狀況，將與蛋雞汙染案一併偵辦。
