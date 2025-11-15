怎流出？彰化文雅畜牧場疑偷賣芬普尼毒蛋至台中 3.24萬顆恐吃下肚

彰化「芬普尼蛋事件」問題蛋又流出，彰化縣衛生局11月7日通報「文雅畜牧場」洗選蛋品檢出禁藥芬普尼後，台中食安處通報，位於台中市梧棲區的龍忠蛋行，查獲來自文雅畜牧場的籃蛋含芬普尼代謝物超標，該批200籃共約4萬顆，下架回收38籃，其餘162籃、約3.24萬顆蛋全數賣光，恐都被吃下肚。

彰化縣衛生局11月7日通報「文雅畜牧場」洗選蛋品檢出禁藥芬普尼後，台中市食安處即主動擴大抽驗，並要求台中市共4家業者販售來源蛋品全面下架回收，11月10日再前往四家業者稽查，其中位於台中市梧棲區的龍忠蛋行，查獲來自文雅畜牧場的籃蛋含芬普尼代謝物超標，除要求立刻下架回收，對於文雅畜牧場是否涉及違規販售，也立即移請源頭彰化縣政府查處。

食安處表示，台中市食安處是在11月7日接獲跨縣市通報，開始預防性下架，並持續督促相關業者下架回收，11月10日食安處派員稽查台中市梧棲區的龍忠蛋行稽查，發現其於11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，食安處為求謹慎立即進行抽驗，結果在昨晚出爐，檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量0.05ppm，超出殘留容許量標準0.01ppm，與規定不符。

食安處指出，龍忠蛋品行11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，數量為200籃（約4000台斤），目前已下架回收38籃（760台斤），其餘分別售出給散客，以及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄。

食安處說明，食安處已連夜通報彰化縣政府相關單位，以進一步釐清是否有流向其他下游業者。至於文雅畜牧場是否涉及違規販售，已請源頭彰化縣政府釐清。食安處強調，將持續滾動式抽驗流通蛋品並密切掌握中央通報資訊，提醒業者應落實進貨來源查核與批次紀錄，隨時配合並持續監督業者下架回收工作，以共同守護市民食安。