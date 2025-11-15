快訊

管制期還敢亂來！文雅4萬顆芬普尼毒蛋流入市面 彰化動防所出手了

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣文雅畜牧場蛋雞被檢出芬普尼陽性後，隔日起雞蛋移動管制，但文雅畜牧場卻又在9日把雞蛋出給台中龍忠蛋行，彰化縣動防所要求封存在場內的蛋品必須全部銷毀，並移請檢調偵辦中。圖／縣府提供
彰化縣文雅畜牧場蛋雞被檢出芬普尼陽性後，隔日起雞蛋移動管制，但文雅畜牧場卻又在9日把雞蛋出給台中龍忠蛋行，彰化縣動防所要求封存在場內的蛋品必須全部銷毀，並移請檢調偵辦中。圖／縣府提供

彰化縣埤頭鄉文雅畜牧場生產的雞蛋11月4日被驗出芬普尼後，隔日起雞蛋移動管制，但文雅畜牧場卻又在9日把雞蛋出給台中龍忠蛋行。彰化縣政府表示，這批雞蛋是11月6日畜牧場生產的蛋，仍屬移動管制期間，卻仍有雞蛋非法流出，要求封存在場內的蛋品必須全部銷毀，並移請檢調偵辦中。

衛福部食藥品，是在昨天晚間接獲台中市食品藥物安全處通報，稱本月10日到轄內「龍忠蛋行」抽驗源自文雅畜牧場的雞蛋檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm)與規定不符。 

經查，被驗出芬普尼的雞蛋竟是在11月9日，由文雅畜牧場販售給龍忠蛋行，對於已被移動管制的案例場，仍有雞蛋非法流出，食藥署要求彰化縣政府應說清楚，並追究責任。

彰化縣動防所表示，本月10日被驗出含芬普尼的雞蛋，保鮮日期為11月26日，是屬於11月6日文雅畜牧場生產的蛋，仍屬畜牧場移動管制期間，對於該場仍有雞蛋非法流出，縣動防所表示，已封存在場內的蛋品必須全部銷毀，全案也移請檢調偵辦中。

雞蛋 牧場 芬普尼
