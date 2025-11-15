快訊

移動管制失靈…文雅畜牧場違規賣出4萬顆芬普尼蛋 流向台中蛋行

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
受彰化縣文雅畜牧場洗選蛋被驗出殘留農藥芬普尼的毒雞蛋事件影響，民眾到賣場選購洗選蛋時特地看清雞蛋包裝上的標示。本報資料照片
受彰化縣文雅畜牧場洗選蛋被驗出殘留農藥芬普尼的毒雞蛋事件影響，民眾到賣場選購洗選蛋時特地看清雞蛋包裝上的標示。本報資料照片

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出農藥芬普尼超標，農業部要求移動管制，要求雞蛋全數禁止出場，並暫時取消該場溯源碼。不過，衛福部食藥署持續執行稽查專案，在台中市揪出一批雞蛋芬普尼超標，疑為業者違反「移動管制」，將蛋品共4萬顆，賣給台中市「龍忠蛋行」，部分恐已流向早餐店、散戶。對此，食藥署副署長蔡淑貞表示，已發文彰化縣農業處、彰化地檢署，盼查明原因。

蔡淑貞說，昨天晚間9時5分，食藥署接獲台中市食安處通報，11月10日在台中市龍忠蛋行，查到一批來自被管制的文雅畜牧場蛋品，並立即抽驗芬普尼，確認殘留量為0.05ppm，文雅畜牧場在11月5日開始移動管制，理應不該有雞蛋出場，但這批雞蛋是在11月9日售出，「文雅蛋場於管制期間，非法賣出雞蛋。」

台中市食安處同時通報彰化縣政府，啟動流向追蹤。蔡淑貞表示，目前掌握文雅蛋場賣出雞蛋共2百箱，約4萬顆，雖當場要求蛋行下架產品，並追回部分品項，但已有部分疑慮蛋品流入下游，龍忠蛋行下游包括散戶、早餐店等，目前正由食安處釐清。衛政單位已全力嚴防芬普尼蛋，源頭控管卻出問題，這對民眾食品安全很不公平，已於今天發文彰化地檢署，要求併案調查。

食藥署同時發文轄區縣政府及其農業處、動物防疫所等，要求釐清原因。蔡淑貞強調，文雅畜牧場不符合規定的雞蛋，一顆也不能出場，並持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先。食藥署長姜至剛日前強調，違規雞蛋一顆都不容許出場，將持續監測後市場雞蛋芬普尼，針對「高風險、高違規、高關注」產品加強監控，並跨部會合作監管蛋品衛生安全。

這一次芬普尼蛋最初是在食藥署例行稽查專案中，被彰化縣衛生局檢出殘留農藥芬普尼0.04ppm，超過限量標準0.01ppm。農政單位介入調查，發現該蛋場蛋雞羽毛、排泄物芬普尼殘留都超標，研判為雞農違規噴灑藥物為蛋雞除蟲，將由地方政府依法重罰，且全案交由檢調調查，同時禁止該場任何雞蛋出場。

