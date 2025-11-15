移動管制失靈…文雅畜牧場違規賣出4萬顆芬普尼蛋 流向台中蛋行

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出農藥芬普尼超標，農業部要求移動管制，要求雞蛋全數禁止出場，並暫時取消該場溯源碼。不過，衛福部食藥署持續執行稽查專案，在台中市揪出一批雞蛋芬普尼超標，疑為業者違反「移動管制」，將蛋品共4萬顆，賣給台中市「龍忠蛋行」，部分恐已流向早餐店、散戶。對此，食藥署副署長蔡淑貞表示，已發文彰化縣農業處、彰化地檢署，盼查明原因。

蔡淑貞說，昨天晚間9時5分，食藥署接獲台中市食安處通報，11月10日在台中市龍忠蛋行，查到一批來自被管制的文雅畜牧場蛋品，並立即抽驗芬普尼，確認殘留量為0.05ppm，文雅畜牧場在11月5日開始移動管制，理應不該有雞蛋出場，但這批雞蛋是在11月9日售出，「文雅蛋場於管制期間，非法賣出雞蛋。」

台中市食安處同時通報彰化縣政府，啟動流向追蹤。蔡淑貞表示，目前掌握文雅蛋場賣出雞蛋共2百箱，約4萬顆，雖當場要求蛋行下架產品，並追回部分品項，但已有部分疑慮蛋品流入下游，龍忠蛋行下游包括散戶、早餐店等，目前正由食安處釐清。衛政單位已全力嚴防芬普尼蛋，源頭控管卻出問題，這對民眾食品安全很不公平，已於今天發文彰化地檢署，要求併案調查。

食藥署同時發文轄區縣政府及其農業處、動物防疫所等，要求釐清原因。蔡淑貞強調，文雅畜牧場不符合規定的雞蛋，一顆也不能出場，並持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先。食藥署長姜至剛日前強調，違規雞蛋一顆都不容許出場，將持續監測後市場雞蛋芬普尼，針對「高風險、高違規、高關注」產品加強監控，並跨部會合作監管蛋品衛生安全。

這一次芬普尼蛋最初是在食藥署例行稽查專案中，被彰化縣衛生局檢出殘留農藥芬普尼0.04ppm，超過限量標準0.01ppm。農政單位介入調查，發現該蛋場蛋雞羽毛、排泄物芬普尼殘留都超標，研判為雞農違規噴灑藥物為蛋雞除蟲，將由地方政府依法重罰，且全案交由檢調調查，同時禁止該場任何雞蛋出場。