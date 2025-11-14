快訊

擴大抽驗芬普尼蛋？衛福部稱按原排程進行 專家：前端放火、後端救火

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良今天表示，待案件釐清後，確認問題出在畜牧場，將由農業部依相關法規處分，洗選蛋場已排除嫌疑，調查後確認「無責」，因此不會開罰。本報資料照片
彰化縣文雅畜牧場雞蛋，在衛福部食藥署例行稽查專案中，被檢出農藥芬普尼0.04ppm。衛福部長石崇良今天表示，待案件釐清後，確認問題出在畜牧場，將由農業部依相關法規處分，洗選蛋場已排除嫌疑，調查後確認「無責」，因此不會開罰，至於後市場抽驗比率，目前將按原排程抽驗，有需要才擴大。

彰化縣政府4日驗出違規雞蛋，並循程序通報。石崇良曾說，上任後重視食安，對違規業者採取重罰，他於11月10日表示，因畜牧場位於彰化縣，將由彰化縣政府負責釐清汙染原因及責任歸屬，後續可依「食安法」處分，罰鍰介於6萬至2億元之間。農政單位介入調查後，農業部公布調查結果，蛋雞羽毛及排泄物驗出芬普尼超標，案件定調為畜牧場業者違規使用芬普尼除蟲。

石崇良表示，目前案情釐清，問題是出在畜牧場，後續將由農業部依相關法規處分，洗選蛋場雖由衛福部主管，但經過衛生單位調查後，認定洗選蛋場無責。

台北榮總臨床毒物及職業醫學部主任楊振昌建議政府擴大稽查，增加後市場雞蛋抽驗比率。石崇良表示，衛福部持續抽驗芬普尼蛋，今年檢驗件數超過4百件，且分月持續進行，目前規畫按照原先排呈持續進行，但若調查過程中，如有需要就會擴大，並適時對外公布。

除衛福部抽驗外，專家指出，防堵毒雞蛋責任應是農業部從源頭預防。行政院食安辦前主任康照洲表示，歷年來雞蛋不斷出問題，除本次農藥芬普尼外，例行抽查多次檢出抗生素，雖微量，仍表示整體環境不健康，凡走過必留下痕跡，「但源頭在哪，農政單位有給過答案？有想過解決？」目前狀況有如前端放火、後端救火，但救火的還要被罵。

