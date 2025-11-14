快訊

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

代丟垃圾無許可證！「垃可」被檢警調查客服斷聯 官網致歉：暫停營運

還要買17？iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」 蘋果聽到了

芬普尼蛋靠食安稽查揪出 食安辦前主任嘆「前端不把關、救火反被罵」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
行政院食品安全辦公室前主任康照洲在臉書發文表示，一顆簡單的蛋不斷出問題，每次都靠衛生單位抽查發現問題，「為何前端不先把關，後端救火的還要被罵？」本報資料照片
自2018年國內爆發芬普尼雞蛋事件，近期彰化文雅養雞場，於衛福部食藥署例行稽查專案中，被彰化縣衛生局驗出雞蛋農藥芬普尼超標，有疑慮雞蛋共15萬顆流向市面。食安五環首重源頭管理，但各界卻把矛頭指向食藥署。行政院食品安全辦公室前主任康照洲在臉書發文表示，一顆簡單的蛋不斷出問題，每次都靠衛生單位抽查發現問題，「為何前端不先把關，後端救火的還要被罵？」

文雅牧場案是由衛生單位檢出違規，後續農政單位調查後，發現該場蛋雞羽毛、糞便芬普尼殘留超標，問題指向飼主違法用藥，農業部應落實的畜牧場稽查源頭管理失守。不過，外界砲火瞄準揪出問題的衛政單位，食藥署長姜至剛開記者會說明風險，分析食用過量才有中毒風險，民眾若有疑慮可先不吃，卻被抨擊是學者姿態。

康照洲表示，若不釐清問題所在，如何能有好的防護政策，全台雞蛋場1千餘家，70億顆雞蛋販售至上萬家零售業者，「到底要源頭把關，還是末端處理，大家應該很清楚」，本次有人大肆宣揚農委會時代要求的雞蛋溯源碼，但等到發現問題時，疑慮雞蛋早已賣光，「追溯還有什麼用？」類似案件每次都是衛生單位抽查發生問題，但為時已晚，為何前端不可先把關？

不僅雞蛋都在後市場抽驗發現問題，蔬菜、水果農藥超標，也都是靠市場抽查攔截。康照洲表示，歷年來雞蛋不斷出問題，除本次農藥芬普尼外，例行抽查多次檢出抗生素，雖微量，仍表示整體環境不健康，凡走過必留下痕跡，「但源頭在哪，農政單位有給過答案？有想過解決？」目前狀況有如前端放火、後端救火，但救火的反而要被罵。

康照洲表示，芬普尼不是合格雞蛋用藥，農民因環境不潔使用，卻不思考如何改善飼養環境，當初在農政單位壓力下，衛生單位不得不設下殘留標準，讓「含少量芬普尼蛋」可上市，把風險轉介消費者，但標準一旦訂定，雞農就不會認真維護環境，用藥愈來愈多，形成負面循環，飼料添加抗生素也是類似情況，這些「負面管理」，只會讓台灣養殖業「走向末路」。

雞蛋 芬普尼 衛生局
