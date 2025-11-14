芬普尼汙染蛋延燒 毒物專家：多喝水可以加速代謝

芬普尼汙染蛋爭議續燒，昨再公布11日抽檢的蛋品同樣驗出芬普尼代謝物超標0.045ppm殘留。台北榮總臨床毒物及職業醫學部主任楊振昌表示，造成急性危害應該是不至於，不過大家憂心慢性危害，比如肝臟、腎臟會不會受損；一般而言吃下肚約8小時可以代謝一半，不過代謝物可能落在7至8天，也不算太久，多喝水可以加速代謝。

彰化文雅畜牧場被驗出雞蛋芬普尼代謝物超標，縣府二度複檢，先發現蛋雞羽毛芬普尼超標，昨再公布11日抽檢的蛋品同樣驗出芬普尼代謝物超標0.045ppm殘留，比先前更高。

而民眾最擔心吃下肚對人體到底會不會有危害，楊振昌說，以這次目前檢驗來看造成急性危害應該是不至於，因為急性危害的量要很大很多，蓄意吃要很大量才可能急性中毒，嚴重可能會像抽筋昏迷，但基本上在國內沒有過嚴重案例，低量不會造成急性中毒，應該沒有這個疑慮。

楊振昌說，想大家比較擔心的是會不會有慢性危害，如果以0.03ppm來算，60公斤的人可能1天吃超過6、7顆，才有機會慢性中毒，可能影響肝臟、腎臟。而芬普尼這些無法透過煮熟將結構破壞，不過代謝滿快的，約8小時可以代謝掉一半，不過其代謝物就需要長達7、8天，不算太久。

楊振昌表示，多喝水可以加速代謝，先前也有查到環境部提到說，多吃一些蔬菜水果可能會加速排出。

楊振昌說，先前曾推測可能與環境或其他因素相關，但後續檢驗結果指向噴藥使用所致，情形類似2017年由歐洲延燒全球的芬普尼雞蛋事件，顯然是相當好用的方式。不過國內於2018年已開放替代性安全藥劑，也應該要釐清未來如何防範事件重演，這相當重要。