快訊

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

芬普尼汙染蛋延燒 毒物專家：多喝水可以加速代謝

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台北榮總臨床毒物及職業醫學部主任楊振昌表示，一般而言吃下肚約8小時可以代謝一半，不過代謝物可能落在7至8天，也不算太久，多喝水可以加速代謝。本報資料照片
台北榮總臨床毒物及職業醫學部主任楊振昌表示，一般而言吃下肚約8小時可以代謝一半，不過代謝物可能落在7至8天，也不算太久，多喝水可以加速代謝。本報資料照片

芬普尼汙染蛋爭議續燒，昨再公布11日抽檢的蛋品同樣驗出芬普尼代謝物超標0.045ppm殘留。台北榮總臨床毒物及職業醫學部主任楊振昌表示，造成急性危害應該是不至於，不過大家憂心慢性危害，比如肝臟、腎臟會不會受損；一般而言吃下肚約8小時可以代謝一半，不過代謝物可能落在7至8天，也不算太久，多喝水可以加速代謝。

彰化文雅畜牧場被驗出雞蛋芬普尼代謝物超標，縣府二度複檢，先發現蛋雞羽毛芬普尼超標，昨再公布11日抽檢的蛋品同樣驗出芬普尼代謝物超標0.045ppm殘留，比先前更高。

而民眾最擔心吃下肚對人體到底會不會有危害，楊振昌說，以這次目前檢驗來看造成急性危害應該是不至於，因為急性危害的量要很大很多，蓄意吃要很大量才可能急性中毒，嚴重可能會像抽筋昏迷，但基本上在國內沒有過嚴重案例，低量不會造成急性中毒，應該沒有這個疑慮。

楊振昌說，想大家比較擔心的是會不會有慢性危害，如果以0.03ppm來算，60公斤的人可能1天吃超過6、7顆，才有機會慢性中毒，可能影響肝臟、腎臟。而芬普尼這些無法透過煮熟將結構破壞，不過代謝滿快的，約8小時可以代謝掉一半，不過其代謝物就需要長達7、8天，不算太久。

楊振昌表示，多喝水可以加速代謝，先前也有查到環境部提到說，多吃一些蔬菜水果可能會加速排出。

楊振昌說，先前曾推測可能與環境或其他因素相關，但後續檢驗結果指向噴藥使用所致，情形類似2017年由歐洲延燒全球的芬普尼雞蛋事件，顯然是相當好用的方式。不過國內於2018年已開放替代性安全藥劑，也應該要釐清未來如何防範事件重演，這相當重要。

芬普尼 超標 中毒
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

檢出值再升！芬普尼汙染延燒 專家籲可評估擴大抽驗讓民眾放心

雞蛋芬普尼殘留 立委林倩綺批食安制度長期失靈

圖表看時事／15萬顆毒雞蛋流入市面！一眼辨認芬普尼蛋 吃幾顆會中毒？

彰檢查芬普尼蛋汙染源 畜牧場負責人晚間訊後請回

相關新聞

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

15萬顆芬普尼毒雞蛋流入市面引發民眾恐慌，不少人開始擔心手上買的雞蛋是否安全。對此，擁有多年市場經驗的資深菜販廖炯程在臉書發文，解釋「毒雞蛋怎麼產生」，並分享在傳統市場買蛋，其實只要靠一招就能查詢雞蛋來源。

芬普尼汙染蛋延燒 毒物專家：多喝水可以加速代謝

芬普尼汙染蛋爭議續燒，昨再公布11日抽檢的蛋品同樣驗出芬普尼代謝物超標0.045ppm殘留。台北榮總臨床毒物及職業醫學部...

檢出值再升！芬普尼汙染延燒 專家籲可評估擴大抽驗讓民眾放心

中央追查檢出蛋雞羽毛含禁藥芬普尼，15萬顆流向市面，不過昨天食藥署長姜至剛鬆口表示，可能橫向有更多。台北榮總臨床毒物及職...

雞蛋芬普尼殘留 立委林倩綺批食安制度長期失靈

近期爆發雞蛋芬普尼殘留事件，引發社會高度關注。立法委員林倩綺上午在院會表示，此次事件再度凸顯政府食安制度長期失靈，民眾購...

又驗出毒蛋 彰化縣府：每天清查、封存

彰化文雅畜牧場被驗出雞蛋芬普尼代謝物超標，縣府二度複檢，先發現蛋雞羽毛芬普尼超標，昨再公布11日抽檢的蛋品同樣驗出芬普尼...

彰檢查芬普尼蛋汙染源 畜牧場負責人晚間訊後請回

彰化文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物，複驗後雞蛋仍驗出芬普尼代謝物0.045ppm。彰化地檢署今天由檢察官指揮農政及調查站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。