檢出值再升！芬普尼汙染延燒 專家籲可評估擴大抽驗讓民眾放心

中央追查檢出蛋雞羽毛含禁藥芬普尼，15萬顆流向市面，不過昨天食藥署長姜至剛鬆口表示，可能橫向有更多。台北榮總臨床毒物及職業醫學部主任楊振昌說，消費者現在會擔心吃到的蛋是否如何讓人放心，或之後會不會再出現類似狀況。至於要不要擴大稽查，或許政府經過評估可以適度增加抽驗量。

芬普尼汙染蛋事件持續延燒，彰化文雅畜牧場被驗出雞蛋芬普尼代謝物超標，縣府二度複檢，先發現蛋雞羽毛芬普尼超標，昨再公布11日抽檢的蛋品同樣驗出芬普尼代謝物超標0.045ppm殘留，比先前更高。

原先食藥署定調為個案，昨又鬆口表示可能橫向有更多。楊振昌表示，以目前狀況了解造成急性危害不至於，不過對消費者而言，最擔心是說常常吃的雞蛋政府卻不能告訴我「什麼是叫做安全」。相信不會是全面性的，但會不會有其他雞農可能也有類似使用狀況，這才是大家最擔心的。

楊振昌說，所以政府主管單位如何讓消費者可以很快確定買的蛋不會有問題，而不是說現在買了然後過沒幾天又變有問題，需要盡快釐清。

至於昨衛福部長石崇良也說，因稽查都是隨機，會回頭檢視籠飼雞是否抽查比例需要調整。楊振昌表示，主管機關需要去評估，不能去幫政府講這個話，不過「我會覺得可能需要適度評估，經過評估後，或許要去適度的去增加抽驗量，至少讓消費者可以更放心」。