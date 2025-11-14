快訊

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

聯合新聞網／ 綜合報導
彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋有芬普尼殘留超標，後續採樣仍有羽毛、蛋品未過關。圖／彰化縣政府提供
彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋有芬普尼殘留超標，後續採樣仍有羽毛、蛋品未過關。圖／彰化縣政府提供

15萬顆芬普尼毒雞蛋流入市面引發民眾恐慌，不少人開始擔心手上買的雞蛋是否安全。對此，擁有多年市場經驗的資深菜販廖炯程在臉書發文，解釋「毒雞蛋怎麼產生」，並分享在傳統市場買蛋，其實只要靠一招就能查詢雞蛋來源。

廖炯程指出，不少人疑惑「農藥不是噴在菜上嗎？雞蛋怎麼會中毒？」他表示，芬普尼雖然是殺蟲劑，但用途橫跨農作物、寵物驅蟲、環境用藥，是名符其實的「跨界高手」。在雞舍周邊或環境中若遭不當使用，都可能讓雞隻吸收殘留，進而累積在蛋黃中。他強調，芬普尼屬於脂溶性毒物，會被雞隻身體吸收後存放在脂肪與肝臟，再慢慢跑進正在形成的蛋黃裡，因此污染多半是「從體內長出來」，而不是外表沾到。

雖然食藥署強調一般人必須「一天吃100顆蛋」才會急性中毒、每天連吃8顆才有慢性風險，但廖炯程也直言，沒有人會想用自己的健康當實驗，「有疑慮的就千萬不要吃，拿去購買地點退換、或請店家協助確認」。

除了普遍販售的盒裝蛋外，許多人最擔心的仍是傳統市場的「散蛋」，看起來沒有包裝、沒有標示，到底能不能查？廖炯程特別揭露「傳統市場隱藏版的查驗方式」。

他說，其實市場上每一籃散裝雞蛋外側，都有貼上一張「雞蛋溯源標籤」，只是因為貼在籃子邊緣、不顯眼，平時不會有人注意。這張小小的標籤包含QR Code、牧場編號、產區資訊與保存期限，只要拿手機掃一下，就能立刻查到來源牧場、批號日期和檢驗狀況。

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

