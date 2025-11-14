雞蛋芬普尼殘留 立委林倩綺批食安制度長期失靈

快訊

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
近期爆發雞蛋芬普尼殘留事件，引發社會高度關注。立法委員林倩綺上午在院會表示，此次事件再度凸顯政府食安制度長期失靈，民眾購買回家的食品本應安心食用，卻一再成為體制失能下的受害者。記者葉信菉／攝影
近期爆發雞蛋芬普尼殘留事件，引發社會高度關注。立法委員林倩綺上午在院會表示，此次事件再度凸顯政府食安制度長期失靈，民眾購買回家的食品本應安心食用，卻一再成為體制失能下的受害者。

立法委員林倩綺表示，回顧 2017 年與 2019 年，台灣都曾爆發毒蛋事件，當時中央承諾將提出多項改革，但八年過去，制度仍未見明顯改善，檢驗流程依然緩慢，部會之間相互推諉。此次事件發生後，農業部聲稱為「個案」且屬環境污染，食藥署則以「風險不高」回應，更稱「要一天吃七顆雞蛋一輩子才會有問題」，引起民眾反感。

立委質疑，如果真是個案、風險不高，那政府為何要預防性下架 15 萬顆流入市面的雞蛋？政府不該以模糊字眼和相互矛盾的說法，來搪塞民眾對食安的疑慮。

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

15萬顆芬普尼毒雞蛋流入市面引發民眾恐慌，不少人開始擔心手上買的雞蛋是否安全。對此，擁有多年市場經驗的資深菜販廖炯程在臉書發文，解釋「毒雞蛋怎麼產生」，並分享在傳統市場買蛋，其實只要靠一招就能查詢雞蛋來源。

