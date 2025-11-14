又驗出毒蛋 彰化縣府：每天清查、封存

彰化文雅畜牧場被驗出雞蛋芬普尼代謝物超標，縣府二度複檢，先發現蛋雞羽毛芬普尼超標，昨再公布11日抽檢的蛋品同樣驗出芬普尼代謝物超標。檢調昨搜索畜牧場，再次採集檢體送驗，將陳姓負責人列為被告、其妻列關係人約談，昨晚送檢方複訊後請回。彰化縣府表示，將每天清查、封存該場蛋品。

彰化地檢署檢察官昨指揮農政與調查站等單位，搜索文雅畜牧場，並帶回牧場負責人夫妻詢問。彰檢主任檢察官王銘仁說，已查扣相關證物及藥品送鑑定，以違反動物用藥品管理法、食品安全衛生管理法等嫌疑偵辦。

據了解，該場飼料未驗出芬普尼，初判直接將除蟲藥用於飼料的可能性低，不排除是將含芬普尼的除蟲藥噴在雞隻或牧場環境除蟲，但該場負責人否認使用含芬普尼藥物。彰化縣動防所長董孟治說，將針對該畜牧場持續管制，每天清查、封存該場蛋品。縣府表示，周邊土壤、飼料都未檢出芬普尼。

食藥署定調此例為「個案」，但立委林淑芬昨質詢說，2017年監察院調查報告指食藥署僅抽檢10次就確認雞蛋安全無虞，2天後就被農委會（現農業部）檢出芬普尼，顯示食藥署抽驗過於草率。台灣9成雞蛋來自髒亂狹小的籠雞，署長不要動不動就用學者姿態，認為立委、人民都不科學，更不應因此拒絕擴大檢測。

立委王育敏表示，很多資深雞農及動保團體指出，芬普尼還有人偷偷在用，食藥署一再強調「以科學為依據」，反成行政漏洞的藉口。立委陳菁徽說，15萬顆疑慮雞蛋只回收3萬顆，食藥署長姜至剛竟說出不安心別吃，吃100顆才會有風險等語，像推卸責任。

姜至剛昨改口說，這次抽驗發現目前是個案，絕不放棄橫向有更多可能性。今年已經抽驗461件，會加強後市場稽查。