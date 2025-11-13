快訊

北市民生社區百億工程竄火燒逾2小時 起火點在地下室 消防難搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

芬普尼雞蛋案 畜牧場業者夫妻彰檢訊後暫請回

中央社／ 彰化13日電
彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋被驗出屬於環境用藥的芬普尼，彰化地方檢察署分案調查，畜牧場陳姓負責人及妻子也被帶回彰化縣調查站（圖）說明，全案朝違反動物用藥品管理法及食品安全衛生管理法等嫌疑偵辦。中央社
彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋被驗出屬於環境用藥的芬普尼，彰化地方檢察署分案調查，畜牧場陳姓負責人及妻子也被帶回彰化縣調查站（圖）說明，全案朝違反動物用藥品管理法及食品安全衛生管理法等嫌疑偵辦。中央社

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼，檢方今天指揮搜索畜牧場等處，並將陳姓負責人及其妻子帶回調查，2人晚間經檢察官複訊後，暫先請回。

文雅畜牧場生產的雞蛋，被驗出屬於環境用藥的芬普尼，彰化地方檢察署得知訊息後，9日主動分案，由檢察官王元郁指揮法務部調查局彰化縣調查站、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊中區中隊，並會同彰化農政、衛生及環保機關人員，於今天上午前往畜牧場及負責人住處搜索。

檢方表示，已全面採集檢體送驗，並查扣相關證物及藥品送鑑定。

畜牧場陳姓負責人下午以被告身分，遭帶至彰化縣調查站接受調查，其妻子則以證人身分配合調查，2人今晚經檢察官訊畢後暫先請回。

檢方說，初步調查，該畜牧場內雞蛋及羽毛確實驗出芬普尼，將持續查證污染原因及藥品來源，全案朝涉嫌違反動物用藥品管理法及食品安全衛生管理法等方向偵辦。

衛生福利部食品藥物管理署10日指示停止文雅畜牧場雞蛋產品出貨，並應逐批檢驗雞蛋。彰化縣政府10日採樣送驗雞蛋及雞隻羽毛仍驗出超標，縣府開罰新台幣12萬元；11日採集雞隻內臟等送中央畜產會檢驗，其中1件蛋品驗出芬普尼代謝物0.045ppm殘留（殘留容許量標準為0.01ppm）。

雞蛋 芬普尼 藥品
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

毒雞蛋掀食安疑慮！食藥署長曾喊「不安心別吃」惹議 今澄清這樣說

2度複檢都驗出芬普尼！檢調搜索文雅畜牧場 帶回負責人訊問中

稱芬普尼蛋是個案挨轟　食藥署長認：不排除還有

芬普尼蛋雞場雞蛋今再度驗出芬普尼！彰化縣府：正釐清汙染源

相關新聞

芬普尼雞蛋案 畜牧場業者夫妻彰檢訊後暫請回

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼，檢方今天指揮搜索畜牧場等處，並將陳姓負責人及其妻子帶回調查，2人晚間經檢察官複訊後，暫...

芬普尼蛋延燒 衛福部長石崇良：將檢視籠飼蛋抽驗比例、必要時調整

彰化縣文雅畜牧場檢出雞蛋、雞羽毛含農藥芬普尼，衛福部食藥署一開始定調為「個案」今於立法院遭多名立委追問。立委林淑芬表示，...

毒雞蛋掀食安疑慮！食藥署長曾喊「不安心別吃」惹議 今澄清這樣說

彰化縣文雅畜牧場檢出雞蛋、雞羽毛含農藥芬普尼，共15萬顆蛋流向市面，目前僅追回3萬顆，但衛福部食藥署長姜至剛曾說「有疑慮...

2度複檢都驗出芬普尼！檢調搜索文雅畜牧場 帶回負責人訊問中

彰化文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物，複驗後雞蛋仍驗出芬普尼代謝物0.045ppm。彰化地檢署今天由檢察官指揮農政及調查站...

稱芬普尼蛋是個案挨轟　食藥署長認：不排除還有

彰化文雅畜牧場芬普尼雞蛋風暴延燒，連蛋雞羽毛也檢出含芬普尼，飼主涉違法用藥。多名立委今天砲轟食藥署長姜至剛稱是個案，姜至...

文雅畜牧場蛋品再驗出芬普尼 農業部：籠飼非主因 在於管理是否到位

彰化縣文雅畜牧場11月10日現場採樣的的結果，雞蛋、蛋雞羽毛及代謝物昨公布再驗出芬普尼，根據目前採樣結果顯示，仍有一件蛋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。