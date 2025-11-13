聽新聞
芬普尼雞蛋案 畜牧場業者夫妻彰檢訊後暫請回
彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼，檢方今天指揮搜索畜牧場等處，並將陳姓負責人及其妻子帶回調查，2人晚間經檢察官複訊後，暫先請回。
文雅畜牧場生產的雞蛋，被驗出屬於環境用藥的芬普尼，彰化地方檢察署得知訊息後，9日主動分案，由檢察官王元郁指揮法務部調查局彰化縣調查站、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊中區中隊，並會同彰化農政、衛生及環保機關人員，於今天上午前往畜牧場及負責人住處搜索。
檢方表示，已全面採集檢體送驗，並查扣相關證物及藥品送鑑定。
畜牧場陳姓負責人下午以被告身分，遭帶至彰化縣調查站接受調查，其妻子則以證人身分配合調查，2人今晚經檢察官訊畢後暫先請回。
檢方說，初步調查，該畜牧場內雞蛋及羽毛確實驗出芬普尼，將持續查證污染原因及藥品來源，全案朝涉嫌違反動物用藥品管理法及食品安全衛生管理法等方向偵辦。
衛生福利部食品藥物管理署10日指示停止文雅畜牧場雞蛋產品出貨，並應逐批檢驗雞蛋。彰化縣政府10日採樣送驗雞蛋及雞隻羽毛仍驗出超標，縣府開罰新台幣12萬元；11日採集雞隻內臟等送中央畜產會檢驗，其中1件蛋品驗出芬普尼代謝物0.045ppm殘留（殘留容許量標準為0.01ppm）。
