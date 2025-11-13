芬普尼蛋延燒 衛福部長石崇良：將檢視籠飼蛋抽驗比例、必要時調整

彰化縣文雅畜牧場檢出雞蛋、雞羽毛含農藥芬普尼，衛福部食藥署一開始定調為「個案」今於立法院遭多名立委追問。立委林淑芬表示，民國106年歐盟出現類似事件，當時食藥署只抽查10件就說百分百無虞，但經農委會（現為農業部）抽驗竟有1451件不合格；立委陳菁徽也說，芬普尼蛋至今僅追回3萬顆，還能稱作是個案嗎？食藥署長姜至剛說，目前看到是個案，但有可能或橫向有更多，但以目前證據只能說現在是個案。

立法院社會福利及衛生環境委員會今多位立委質詢芬普尼蛋議題，立委林淑芬說，食藥署106年對市場進行抽查時，僅抽驗10次就說安全無虞，但當時跨部會抽驗不合格數量竟達1451件，且被監察院點名抽驗量過少，當時的新聞如果以現在署長身分去看，會覺得怎麼一點也不科學?

林淑芬說，署長姜至剛不要再用學者的身份，應把學者的身份拋棄掉，不要高舉著這是個案的不科學說法，拒絕更多的管制手段，民眾憂心食安，除科學理論的抽驗，還需要風險溝通。

立委王育敏也說，到目前為止，是否能保證使用芬普尼的只有彰化這一家蛋廠，按照很多資深雞農及動保團體指出，芬普尼還有人偷偷在用，真的只有這單一一家因為便宜且效果好而使用，如果不敢保證只有單一一家，建議官方在說法上不要太過於自滿，萬一不是，如此保證會變成完全沒有意義。在「禦毒從嚴」上未積極擴大抽驗仍有明顯欠缺，主管機關卻一再強調「以科學為依據」。

立委陳菁徽表示，15萬的雞蛋已經流出，署長姜至剛也承認可能沒辦法全數收回，目前只有回收3萬，為什麼說是個案？

姜至剛回應，這次食藥署例行性抽樣為隨機，假如芬普尼持續存在，就應制定相關機制，但107年到現在抽驗4282次，只驗到這一次。這次抽驗發現目前看到是個案，但絕不放棄有可能還有，或橫向有更多，但以目前的證據，只能說現在是個案。食藥署今年已抽驗461件，每年平均大概都落在500件，11月還會再驗，所以抽驗稍微提高都可以來做。

石崇良說，蛋雞有很多不同的養殖方式，像放養、有機養殖、籠飼等編號代碼皆不同，其中籠飼的編碼是C，將會檢視目前抽驗的百分比，有沒有需要調整更高，若今年隨機抽驗比例上不夠高，將會提高進行調整，且如果再驗到就會擴大抽驗，但目前僅有一件。