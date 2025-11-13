毒雞蛋掀食安疑慮！食藥署長曾喊「不安心別吃」惹議 今澄清這樣說

彰化縣文雅畜牧場檢出雞蛋、雞羽毛含農藥芬普尼，共15萬顆蛋流向市面，目前僅追回3萬顆，但衛福部食藥署長姜至剛曾說「有疑慮可以先不吃」引發撻伐。立委黃秀芳今於立院質詢時表示，她覺得不可思議。姜至剛答詢時說，更精準的說是，不吃I47洗選場出場的雞蛋，將會加強市面雞蛋稽查。衛福部長石崇良也說，目前這洗選場的雞蛋已全數下架，市面上的雞蛋，民眾可以安心。

立法院社會福利及衛生環境委員會今有多位立委質詢芬普尼蛋議題，黃秀芳質詢時指出，不該出現芬普尼的雞蛋，造成蛋價波動，雞農今原本想來立院說明，蛋雞協會其實很自制不讓會員出現在立院，目前超市洗選蛋或傳統市場的籃蛋都有可以溯源編號，未來食藥署是不是要加強稽查力道。

立委陳菁徽表示，署長姜至剛過去擔任醫師時，曾說芬普尼超標不是急性中毒，而是慢性中毒，至於長期攝入對人體會造成何種長期慢性危害，需要長期的追踪，但現在卻說出「不安心別吃」，吃100顆才會有風險等，有點像是推卸責任。

姜至剛說，其實從民國107年至今共4382次查察，歷來都沒有違規，直到這次才發現。台灣的雞蛋是絕對相當的安心，雞農非常潔身自愛，遵循農政單位的輔導做很好的管制，所以蛋是絕對的安全。

姜至剛表示，這個個案目前查察情形，的確是雞場業者個人的行為，跟整體沒有關係，但會持續修正。他也跟全國蛋農說明，他每天吃2顆水煮蛋，對於吃蛋不會有疑慮，市面稽查方面，食藥署會再努力持續查察及監測。若發現異常的地方一定能夠在最早的時間內，能夠讓國人知道，請大家安心放心的持續的吃雞蛋。

石崇良也說，目前這個養雞場所有在市面上的蛋都已經下架，也不准再進入到市場，換句話說，現在市面上的蛋都是安全的，請大家安心使用。