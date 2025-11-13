2度複檢都驗出芬普尼！檢調搜索文雅畜牧場 帶回負責人訊問中

彰化文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物，複驗後雞蛋仍驗出芬普尼代謝物0.045ppm。彰化地檢署今天由檢察官指揮農政及調查站等單位前往牧場搜索，並帶回牧場負責人訊問中，正在釐清牧場是否有違法使用含芬普尼的除蟲藥。

彰化縣府動物防疫所與農業處11月11日採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，送中央畜產會檢驗，其中一件蛋品仍驗出芬普尼代謝產物0.045ppm殘留，昨天再封存16萬顆雞蛋。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，彰檢已主動分案查辦，今天由檢察官王元郁指揮彰化縣調查站、保安警察第七總隊第三大隊中區中隊會同彰化農政、衛生及環保機關人員，到牧場搜索，全面採集檢體送驗，並查扣相關證物及藥品送鑑定，負責人等帶回訊問中。

檢方以違反「動物用藥品管理法」及「食品安全衛生管理法」等嫌疑偵辦，初步調查，該畜牧場內雞蛋及羽毛確實驗出芬普尼，至於污染原因及藥品來源，將持續積極查證。

由於日前中央檢測，該場飼料並未驗出含有芬普尼，初步判斷牧場直接將除蟲藥用於飼料的可能性低，較有可能是為了除蟲而直接將含有芬普尼的除蟲藥噴在雞身上或牧場環境，不過先前牧場負責人完全否認有使用含芬普尼的除蟲藥或環境用藥，這也是檢方要釐清的部分。