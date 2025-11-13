稱芬普尼蛋是個案挨轟　食藥署長認：不排除還有

彰化文雅畜牧場芬普尼雞蛋風暴延燒，連蛋雞羽毛也檢出含芬普尼，飼主涉違法用藥。多名立委今天砲轟食藥署長姜至剛稱是個案，姜至剛說，不排除有橫向或更多案例。

面對立委質疑，姜至剛坦言，雖然現在看到是個案，不排除有橫向或更多案例，目前證據是單一畜牧場。重點要阻絕在源頭，衛福部、環境部跟農業部相互合作，其中食藥署負責後市場端，「農方在農場管理有其智慧，我無法替其回答」。

彰化縣衛生局驗出洗選包裝雞蛋農藥芬普尼殘留量超標，約15萬顆流向9縣市，11月8日通知相關衛生單位，預防性下架溯源碼I47045蛋品，衛生福利部食品藥物管理署則在9日傍晚正式對外公布消息。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午針對「癌症新藥暫時性支付及罕見疾病藥物專款預算運用成效及政策檢討」議題，由衛生福利部長石崇良進行專題報告並備質詢，會中多名立委聚焦芬普尼雞蛋。

國民黨立法委員陳菁徽質詢時，一再追問姜至剛，15萬顆毒蛋流入市面，至今只回收約3萬顆，「算是成功的預防性下架嗎？」「在蛋雞羽毛都檢出芬普尼之後，難保不會還有其他雞農違法，還能定調是個案嗎？」

國民黨立委王育敏也直言，食藥署要禦敵從嚴，不應斷言這次事件只是單一個案，並立刻採取高密度稽查、加嚴後市場管理等措施，針對籠飼雞蛋方面，也要加強抽驗，並評估是否有更好的儀器進行檢驗，參考蔬果質譜快篩中心，進行高密度、常態性檢驗。

民進黨立法委員林淑芬則質疑，食藥署第一時間就定調是散發個案，「依據是什麼？」雖然過去7年間抽驗4千多件都合格，但國內不是第一次發現芬普尼雞蛋，2017年監察就曾點名食藥署抽驗件數過少，如今事件發生之後，食藥署居然還以「不科學」為由，拒絕啟動擴大後市場檢驗。

林淑芬指出，台灣90%雞蛋來自格子籠雞，格子籠雞的生存環境相當惡劣，只要知道飼養環境，就不會訝異農民為何偷用芬普尼、直接噴在雞隻身上，食藥署不要話說太快，「署長不要動不動就用學者姿態，認為立委、人民都不科學。」

姜至剛回應說，假如芬普尼持續存在，就需要建立更嚴格的機制，但現在只檢出一件，表示其風險出現並非常態，蛋雞羽毛檢出殘留，這是違法噴藥，為突發事件，就以突發事件處理；食藥署的例行性監測是隨機抽樣，今年以前都是百分之百合格，所以推論它是個案。

衛福部長石崇良強調，未來會加強風險溝通，讓民眾安心，並提醒相關注意事項，但今年情況與2017年不同，當年沒有例行抽樣，目前農業部也已加強畜牧場管理，雖不能說完全放心，配合檢調、農業部查驗，有發現橫向會再抽查，今年也會針對籠飼蛋強化抽驗。