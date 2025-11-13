文雅畜牧場蛋品再驗出芬普尼 農業部：籠飼非主因 在於管理是否到位

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋有芬普尼殘留超標，後續採樣仍有羽毛、蛋品未過關。圖／彰化縣政府提供
彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋有芬普尼殘留超標，後續採樣仍有羽毛、蛋品未過關。圖／彰化縣政府提供

彰化縣文雅畜牧場11月10日現場採樣的的結果，雞蛋、蛋雞羽毛及代謝物昨公布再驗出芬普尼，根據目前採樣結果顯示，仍有一件蛋品驗出芬普尼代謝產物0.045ppm殘留。針對籠飼方式容易導致疾病與寄生蟲等問題，農業部表示，無論何種飼養型態，皆須遵循動物用藥品管理法等相關規定，但若仿效歐盟等廢除格子籠及豐富化籠飼，產能恐無法即時滿足現階段國內民生雞蛋消費需求。

台灣動物社會研究會日前指出，台灣至今仍有70%的產蛋母雞一輩子被關在窄小的格子籠裡，天天被迫與自己的糞尿為伍，糞尿裡滿是蚊蠅、蟲蟎、蟲卵，除了寄生在母雞身上。芬普尼是一種常用於殺蟑螂、跳蚤、螞蟻的殺蟲劑，而格子籠畜舍裡，母雞癢到受不了產不了蛋，農民再偷用非常強效的芬普尼殺蟲殺卵。

農業部畜牧司長李宜謙表示，無論籠飼、平飼或放牧，相關用藥頻度等，關乎的是其飼養管理有無確實或到位；籠飼生產方式和環境如果有確實清理雞糞並消毒環境，且日常飼養管理作業到位，自然即可減少用藥，平飼和放牧模式亦是如此；因此無論何種飼養型態，皆須遵循動物用藥品管理法等相關規定。

李宜謙說，農業部曾試驗調查，雞蛋產蛋率以水簾密閉負壓最佳，放牧與平飼最低；友善生產方式的單位面積容養量則遠低於一般籠飼的一半。因此，若仿效歐盟等廢除格子籠及豐富化籠飼，產能恐無法即時滿足現階段國內民生雞蛋消費需求。

李宜謙說，基於蛋雞產業整體發展及穩定產銷，並考量國人消費習慣，農業部已於2023至2025年執行禽舍現代化升級計畫，輔導傳統禽舍轉型為非開放或密閉負壓禽舍，且改善或新建的禽舍亦須符合基本動物福利，以逐步引導產業轉型，並兼顧滿足市場消費需求。

農業部 芬普尼 雞蛋
