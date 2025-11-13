芬普尼蛋雞場雞蛋今再度驗出芬普尼！彰化縣府：正釐清汙染源

國內爆發芬普尼雞蛋事件，彰化縣文雅畜牧場11月10日現場採樣的的結果，雞蛋、蛋雞羽毛及代謝物昨公布再驗出芬普尼；彰化縣府11月11日持續採樣畜牧場內雞隻內臟與蛋品樣，共採樣25件，今天最新結果其中還是有一件蛋品驗出芬普尼代謝產物0.045ppm殘留。

彰化縣府動防所與農業處11月11日採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，送中央畜產會檢驗，其中一件蛋品驗出芬普尼代謝產物0.045ppm殘留。彰化縣府動物防疫所長董孟治說，針對畜牧場持續管制、每天清查、封存該場的蛋品，並持續配合檢方偵辦發生的原因。

此次雞蛋被檢出芬普尼殘留超標案件，被認為是畜牧場周邊環境、飼料或飼主使用芬普尼造成，初步排除周邊環境及飼料汙染；彰化地檢署目前已收到公函，今天將啟動偵查，釐清汙染源。