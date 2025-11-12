批毒蛋風暴慢半拍 國民黨團：嚴正要求衛福部、農業部檢討

彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋爆農藥殘留芬普尼超標，每顆含量0.03ppm，超過容許值三倍，約15萬顆芬普尼毒雞蛋流入市面，衛福部食藥署於4日驗出毒雞蛋，卻晚了6天公布，遂引發恐慌。國民黨立院黨團今舉行記者會，嚴正要求衛福部和農業部，盡速釐清公布含有毒雞蛋的來源，衛福部須重新檢討檢驗機制和時效，農業部要立即啟動完全查場，尤其針對籠飼雞場全面檢驗。

國民黨團書記長羅智強表示，彰化養雞場雞蛋驗出殺蟲劑芬普尼殘留，該養雞場一個月生產120萬顆雞蛋，其中15萬顆是洗選雞蛋，有編碼可以追蹤流向，其他進到傳統市場就無法追查，民眾如何不恐慌？食藥署早在11月4日就驗出毒雞蛋，直到8日晚間才對外緊急公布，這段期間消費者在不知情的狀況下誤食毒雞蛋，責任誰要負擔？

食藥署長姜至剛11日對外說，毒蛋芬普尼殘留值只有0.03ppm，除非一天吃100顆才會引發急性中毒。對此，羅智強批，別說100顆，即使是1顆，消費者也不願吃下肚，需要以身試毒嗎？他看到衛福部長石崇良稱「查到哪，就公布到哪」的說法，根本就是不食人間煙火，彷彿晉惠帝又再出現。

黨團首席副書記長林沛祥表示，2017年就發生過毒雞蛋芬普尼風暴，事後政府已經明令禁止畜牧場使用。在2017年禁用的毒藥，2025年怎還出現在食物裡？證明政府在2017年後所有的食安改革和把關，全部都是假的，還推給環境汙染所致，過去環保署和農業部在做什麼？環境汙染不是藉口，而是政府系統性失能的自白。

林沛祥表示，民進黨政府忙著在誇讚雞蛋溯源碼很厲害，要民眾自己去翻發票，找出購買雞蛋溯源碼「I47」開頭的明細，自行去賣場退貨，把責任丟給消費者自己解決。民進黨宣傳口號喊得震天價響，人民對政府的信任一再破滅，用少吃幾顆雞蛋的風涼話，是挽不回信任的。

國民黨立委陳菁徽表示，回顧2017年的毒蛋事件，現任署長姜至剛在當時以腎臟科醫師的專家身分，呼籲政府應慎重處理國人食用到含芬普尼雞蛋的慢性中毒問題，並要進行甲狀腺的問題檢測，且應再搭配流行病學，檢視國人發病的比例。但對比現在，政府至今仍未啟動處置國人慢性中毒的應變與機制。

陳菁徽質疑，目前毒雞蛋汙染源到底在哪裡？都還是撲朔迷離，希望姜至剛回到過去擔任專家的立場，用標準為國人守護食安，讓民眾吃得安心，也讓媽媽們放心。

國民黨立委王育敏表示，要請問農業部，對這間養雞場偷偷使用芬普尼到底掌握多少？全國真的只有這間雞場違反規定使用芬普尼？會不會還有雞場鋌而走險？農業部要從源頭查廠開始進行普查，尤其是籠飼的雞場優先抽驗、查場，有沒有漏網之魚？農業部不要躲起來，管理畜牧場是農業部的職責。

王育敏要求食藥署檢討檢驗機制，能多快就多快，國人對食安標準非常的高，民眾不要一位超出標準三倍，還說吃下去沒有關係的政務官，國人要的是積極守護食安的政務官。