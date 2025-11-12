影／批食藥署公布毒雞蛋慢半拍 藍委要求政府檢討流程

快訊

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
國民黨立院團書記長羅智強（右二）、首席副書記長林沛祥（左二）、立委陳菁徽（左一）、王育敏（右一），上午在黨團舉行「毒蛋公布慢半拍 賴政府難辭其咎」記者會。記者黃義書／攝影
國民黨立院團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委陳菁徽、王育敏，上午在黨團舉行「毒蛋公布慢半拍 賴政府難辭其咎」記者會。

羅智強在記者會表示，彰化養雞場驗出殺蟲劑芬普尼殘留，該養雞場一個月可以生產120萬顆雞蛋，除了洗選的15萬顆有編碼可以追查流向，其它進到傳統市場都無法追查，叫民眾如何不恐慌。針對汙染雞蛋已經流入九個縣市，食藥署說買到編號「i47」開頭的雞蛋，民眾有疑慮就先不要吃，羅智強質疑食藥署11月4日就驗出毒雞蛋，到9日晚上才緊急公布，消費者在不知情的情況下誤食雞蛋，誰要負擔這個責任？羅智強批食藥署完全慢半拍，漠視消費者權益。

食藥署昨天表示殘留只有0.03ppm，要每天吃100顆，才會引發急性中毒。羅智強批不要說100顆，知道是毒雞蛋誰願意吃，消費者應該免於食安恐懼，要求政府應該好好檢討流程，為何會延遲公布毒雞蛋。

毒雞蛋 雞蛋 芬普尼 食藥署
