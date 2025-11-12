快訊

15萬芬普尼蛋流入市面…5天僅追回3萬顆 食藥署：全數回收有難度

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
受彰化縣文雅畜牧場洗選蛋被驗出殘留農藥芬普尼的毒雞蛋事件影響，民眾到賣場選購洗選蛋時特地看清雞蛋包裝上的標示。記者陳易辰／攝影
彰化縣文雅畜牧場洗選蛋，被驗出殘留農藥芬普尼0.03ppm，共15萬顆流入市面。衛福部食藥署副署長蔡淑貞表示，衛生單位8日已啟動回收市售有疑慮的蛋品，截至昨天下午，共5日追回約2、3萬顆，並將其全數銷毀，但因業者回報時間差，數據恐被低估，且雞蛋效期短，屬生鮮食品，民眾恐自主丟棄等，要全數回收實務上有難度。

彰化縣衛生局8日啟動下架，衛福部9日對外公布違規蛋品溯源碼，讓民眾可辨識家中蛋品，對有疑慮蛋品可申請退貨。食藥署長姜至剛說，該署持續監測後市場雞蛋芬普尼，針對高風險、高違規、高關注的產品，將加強監控，並跨部會合作，共同監管蛋品衛生安全。

蔡淑貞表示，衛生單位持續追回流入全台10縣市的疑慮蛋品，目前相關蛋品來自單一畜牧場，且有明確溯源碼，散裝蛋也有QR碼可供辨識，回收標的明確，而消費者比對後，若發現自己買到疑慮蛋品，可盡快退貨，各大賣場已配合將已上架但民眾尚未買回的產品全數下架，並接受民眾退貨，但實際回收數量數字恐有低估，「回報的數字，未必與實際回收量相同。」

民眾若買到疑慮蛋品，雖可向賣場申請退貨，但蔡淑貞表示，蛋品體積小，且屬於生鮮食品，效期較短，民眾發現疑慮蛋品時，處理方式不同，未必都會選擇退貨，也可能選擇直接當成廢棄物丟棄處理，或拿來堆肥，這15萬顆蛋雖有食安疑慮，但並非每顆都有檢出，下架措施為預警處理，且檢出濃度為0.03ppm，可回歸廢棄物處理。

農業部上午公布檢驗結果，蛋雞羽毛、排泄物也被檢出芬普尼，疑為業者違規用藥，與衛福部長石崇良最初定調的「環境汙染」不同；對此，蔡淑貞強調，此案於後市場稽查的角度，僅找到單一畜牧場違規，因此定調「單一個案」，食藥署於107年開始監測市售蛋品芬普尼汙染情況，每年檢驗5、600件，將持續辦理、長期追蹤，至於畜牧場方面是否有其他違規業者，須由農政單位調查。

衛生局 芬普尼 雞蛋 牧場
延伸閱讀

毒蛋案延燒！農業部揭雞農疑違法用藥 醫：現在最重要的是「這件事」

芬普尼蛋汙染源找到了！疑業者違法用藥 食藥署：違規產品一顆不准出場

芬普尼案場複驗土壤飼料零檢出 蛋雞羽毛濃度偏高疑飼主「直接施藥」

文雅畜牧場雞蛋再驗出芬普尼 農業部要求重罰移送檢調

相關新聞

批毒蛋風暴慢半拍 國民黨團：嚴正要求衛福部、農業部檢討

彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋爆農藥殘留芬普尼超標，每顆含量0.03ppm，超過容許值三倍，約15萬顆芬普尼毒雞蛋流入市面，衛...

15萬芬普尼蛋流入市面…5天僅追回3萬顆 食藥署：全數回收有難度

彰化縣文雅畜牧場洗選蛋，被驗出殘留農藥芬普尼0.03ppm，共15萬顆流入市面。衛福部食藥署副署長蔡淑貞表示，衛生單位8...

毒蛋案延燒！農業部揭雞農疑違法用藥 醫：現在最重要的是「這件事」

彰化文雅畜牧場雞蛋被檢出農藥芬普尼代謝物。農業部今表示，該場從10日起全面移動管制，並啟動逐批採檢程序，昨再驗出雞蛋、蛋...

芬普尼蛋汙染源找到了！疑業者違法用藥 食藥署：違規產品一顆不准出場

彰化縣文雅畜牧場洗選蛋，被驗出殘留農藥芬普尼0.03ppm，農業部調查結果出爐，昨天於該畜牧場雞蛋、蛋雞羽毛樣品及其代謝...

芬普尼案場複驗土壤飼料零檢出 蛋雞羽毛濃度偏高疑飼主「直接施藥」

彰化縣文雅畜牧場蛋雞場蛋雞被檢出芬普尼陽性後，彰化縣政府本月10日及11日，再度前往採集相關檢體複檢。檢驗結果發現，無論土壤、飼料均未檢出芬普尼，已初步排除周邊環境及飼料受汙染，但蛋雞羽毛檢體及代謝物濃度卻遠高於蛋， 研判飼主直接用藥在雞隻身上，將持續針對畜牧場檢驗達到零檢出為止。

芬普尼蛋雞場複檢再驗出芬普尼 彰化縣政府立即封蛋、重罰12萬

彰化縣文雅畜牧場蛋雞經檢出芬普尼檢出陽性後，為調查汙染源肇因，彰化縣動防所與農業處畜產本月10日及11日再分別前往採集檢...

