15萬芬普尼蛋流入市面…5天僅追回3萬顆 食藥署：全數回收有難度

彰化縣文雅畜牧場洗選蛋，被驗出殘留農藥芬普尼0.03ppm，共15萬顆流入市面。衛福部食藥署副署長蔡淑貞表示，衛生單位8日已啟動回收市售有疑慮的蛋品，截至昨天下午，共5日追回約2、3萬顆，並將其全數銷毀，但因業者回報時間差，數據恐被低估，且雞蛋效期短，屬生鮮食品，民眾恐自主丟棄等，要全數回收實務上有難度。

彰化縣衛生局8日啟動下架，衛福部9日對外公布違規蛋品溯源碼，讓民眾可辨識家中蛋品，對有疑慮蛋品可申請退貨。食藥署長姜至剛說，該署持續監測後市場雞蛋芬普尼，針對高風險、高違規、高關注的產品，將加強監控，並跨部會合作，共同監管蛋品衛生安全。

蔡淑貞表示，衛生單位持續追回流入全台10縣市的疑慮蛋品，目前相關蛋品來自單一畜牧場，且有明確溯源碼，散裝蛋也有QR碼可供辨識，回收標的明確，而消費者比對後，若發現自己買到疑慮蛋品，可盡快退貨，各大賣場已配合將已上架但民眾尚未買回的產品全數下架，並接受民眾退貨，但實際回收數量數字恐有低估，「回報的數字，未必與實際回收量相同。」

民眾若買到疑慮蛋品，雖可向賣場申請退貨，但蔡淑貞表示，蛋品體積小，且屬於生鮮食品，效期較短，民眾發現疑慮蛋品時，處理方式不同，未必都會選擇退貨，也可能選擇直接當成廢棄物丟棄處理，或拿來堆肥，這15萬顆蛋雖有食安疑慮，但並非每顆都有檢出，下架措施為預警處理，且檢出濃度為0.03ppm，可回歸廢棄物處理。

農業部上午公布檢驗結果，蛋雞羽毛、排泄物也被檢出芬普尼，疑為業者違規用藥，與衛福部長石崇良最初定調的「環境汙染」不同；對此，蔡淑貞強調，此案於後市場稽查的角度，僅找到單一畜牧場違規，因此定調「單一個案」，食藥署於107年開始監測市售蛋品芬普尼汙染情況，每年檢驗5、600件，將持續辦理、長期追蹤，至於畜牧場方面是否有其他違規業者，須由農政單位調查。