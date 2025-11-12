毒蛋案延燒！農業部揭雞農疑違法用藥 醫：現在最重要的是「這件事」

彰化文雅畜牧場雞蛋被檢出農藥芬普尼代謝物。農業部今表示，該場從10日起全面移動管制，並啟動逐批採檢程序，昨再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，飼主涉違反「動物用藥品管理法」，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，最重可罰30萬罰鍰、7年以下有期徒刑。

台北榮總臨床毒物及職業醫學部主任楊振昌說，若是蛋雞的羽毛檢驗出芬普尼的代謝物，有可能就是雞農違法使用，以殺死雞隻羽毛及身上的寄生蟲，此事件類似2017年也是有雞農違法使用，但隨後農業部已開放替代用藥，如今又有雞農疑違法使用，但最終結果仍需農業部發布。

楊振昌於傳出芬普尼蛋食安事件時，曾分析芬普尼可能的三大來源，包括飼料、環境及違法用藥。他說，當時覺得芬普尼已有替代用藥，雞農違法使用的機會不高，但如今看來，還是有雞農偷用。因若是飼料中含有芬普尼，蛋雞經血液循環其全身芬普尼的含量應該都差不多，不會只有雞羽毛含量偏高。至於，是否應全面檢視畜牧場養雞用藥的情形，此有待農業部進一步的管理及考量。

現在最重要的是，必須重振民眾對食安的信心，從黑心豬大腸、非洲豬瘟及芬普尼蛋，民眾對於食安的信心已出現動搖。楊振昌說，雞蛋若依這次檢出含芬普尼0.03ppm，一天必須要吃6.7顆以上，且必須長期才可能出現慢性中毒，風險應該不高，消費者真的是「防不慎防」，擔心這次是雞蛋下一次會不會又再來別的，最後會整個大亂，因此，政府應盡速提升民眾對食安的信心。