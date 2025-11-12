快訊

毒蛋案延燒！農業部揭雞農疑違法用藥 醫：現在最重要的是「這件事」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
受彰化縣文雅畜牧場洗選蛋被驗出殘留農藥芬普尼的毒雞蛋事件影響，民眾到賣場選購洗選蛋時特地看清雞蛋包裝上的標示。記者陳易辰／攝影
受彰化縣文雅畜牧場洗選蛋被驗出殘留農藥芬普尼的毒雞蛋事件影響，民眾到賣場選購洗選蛋時特地看清雞蛋包裝上的標示。記者陳易辰／攝影

彰化文雅畜牧場雞蛋被檢出農藥芬普尼代謝物。農業部今表示，該場從10日起全面移動管制，並啟動逐批採檢程序，昨再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，飼主涉違反「動物用藥品管理法」，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，最重可罰30萬罰鍰、7年以下有期徒刑。

台北榮總臨床毒物及職業醫學部主任楊振昌說，若是蛋雞的羽毛檢驗出芬普尼的代謝物，有可能就是雞農違法使用，以殺死雞隻羽毛及身上的寄生蟲，此事件類似2017年也是有雞農違法使用，但隨後農業部已開放替代用藥，如今又有雞農疑違法使用，但最終結果仍需農業部發布。

楊振昌於傳出芬普尼蛋食安事件時，曾分析芬普尼可能的三大來源，包括飼料、環境及違法用藥。他說，當時覺得芬普尼已有替代用藥，雞農違法使用的機會不高，但如今看來，還是有雞農偷用。因若是飼料中含有芬普尼，蛋雞經血液循環其全身芬普尼的含量應該都差不多，不會只有雞羽毛含量偏高。至於，是否應全面檢視畜牧場養雞用藥的情形，此有待農業部進一步的管理及考量。

現在最重要的是，必須重振民眾對食安的信心，從黑心豬大腸、非洲豬瘟及芬普尼蛋，民眾對於食安的信心已出現動搖。楊振昌說，雞蛋若依這次檢出含芬普尼0.03ppm，一天必須要吃6.7顆以上，且必須長期才可能出現慢性中毒，風險應該不高，消費者真的是「防不慎防」，擔心這次是雞蛋下一次會不會又再來別的，最後會整個大亂，因此，政府應盡速提升民眾對食安的信心。

