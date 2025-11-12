芬普尼蛋汙染源找到了！疑業者違法用藥 食藥署：違規產品一顆不准出場

彰化縣文雅畜牧場洗選蛋，被驗出殘留農藥芬普尼0.03ppm，農業部調查結果出爐，昨天於該畜牧場雞蛋、蛋雞羽毛樣品及其代謝物檢出芬普尼殘留超標，業者涉嫌違反動物用藥管理法等規定，全案移送檢調。衛福部食藥署指出，該畜牧場不符規定產品「一顆都不能出場」，將持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先。

食藥署指出，該署執行「114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋時，發現芬普尼殘留，農業部10日要求文雅畜牧場全面「移動管制」，雞蛋不可出場，且啟動逐批採檢程序，採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，15件樣本送中央畜產會檢驗。案件調查結束後，未來該場蛋品，也需要須逐批檢驗合格，才能交由食品業者出售。

檢驗結果發現一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出，飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細汙染原因。彰化縣政府昨天進一步採檢雞隻內臟、肌肉、脂肪及蛋品樣品，將由農業部持續追蹤結果。

為讓食藥署追查蛋品殘留芬普尼原因，目前文雅畜牧場雞蛋「溯源標籤」全面回收、停發，這是首例雞蛋溯源碼追蹤到問題產品的案例，農業部將強化雞蛋噴印溯源管理；而業者若使用芬普尼於經濟動物，恐涉違反「動物用藥品管理法」，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，如造成人體健康危害，最重可處7年以下有期徒刑。