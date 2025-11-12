快訊

芬普尼案場複驗土壤飼料零檢出 蛋雞羽毛濃度偏高疑飼主「直接施藥」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣一養雞場生產的雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量超標，縣府出動多單位，針對該場環境、水源及消毒劑等項目進行採檢，經複驗結果，初步排除土壤及飼料受汙染。圖／彰化縣府提供
彰化縣一養雞場生產的雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量超標，縣府出動多單位，針對該場環境、水源及消毒劑等項目進行採檢，經複驗結果，初步排除土壤及飼料受汙染。圖／彰化縣府提供

彰化縣文雅畜牧場蛋雞場蛋雞被檢出芬普尼陽性後，彰化縣政府本月10日及11日，再度前往採集相關檢體複檢。檢驗結果發現，無論土壤、飼料均未檢出芬普尼，已初步排除周邊環境及飼料受汙染，但蛋雞羽毛檢體及代謝物濃度卻遠高於蛋， 研判飼主直接用藥在雞隻身上，將持續針對畜牧場檢驗達到零檢出為止。

此次雞蛋被檢出芬普尼陽性案件，是畜牧場周邊環境、飼料或飼主使用芬普尼造成，是各方極欲釐清的重點。動防所與農業處畜產科10日再次前往採集場內雞蛋共9件45顆（包含11月7日至11月10日逐日生產的雞蛋共4件及畜舍內第1、2、4、5、6列雞籠雞蛋共5件）、雞隻飲水2瓶、飼料2件、土壤檢體1件及羽毛檢體1件送中央畜產會檢驗，11日再次前採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，送中央畜產會檢驗。

11月10日所送檢體結果昨天晚間完成，結果顯示1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體均為零檢出。

彰化縣政府動物防疫所長董孟治說，從此一複驗結果，顯示土壤、飼料均初步排除，但從羽毛檢體0.27ppm及其代謝物0.13ppm，卻都遠高於雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，判斷應是飼主將芬普尼直接噴在蛋雞身上，羽毛及代謝物濃度才如此高。

董孟治說，為防止藥物殘留，依規定雞蛋生蛋期禁用任何藥物，由於飼主之前即否認使用芬普尼除蟲，此次複檢再度檢出，除立即啟動全面禁止移動管制與監測，封存全部禽蛋外，並依違反動物用藥品管理法加重裁罰12萬元罰鍰，並將配合檢方調查。

彰化縣芬普尼蛋雞場複檢樣再檢出芬普尼，縣政府立即啟動全面禁止移動管制與監測，封存全部禽蛋。圖／彰化縣政府提供　
彰化縣芬普尼蛋雞場複檢樣再檢出芬普尼，縣政府立即啟動全面禁止移動管制與監測，封存全部禽蛋。圖／彰化縣政府提供　
彰化縣芬普尼蛋雞場複檢樣再檢出芬普尼縣政府立即啟動全面禁止移動管制與監測，封存全部禽蛋。圖／彰化縣政府提供　
彰化縣芬普尼蛋雞場複檢樣再檢出芬普尼縣政府立即啟動全面禁止移動管制與監測，封存全部禽蛋。圖／彰化縣政府提供　
彰化縣某牧場出貨到鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋」被檢出芬普尼代謝物超標，經複驗結果，初步排除土壤及飼料受汙染。圖／民眾提供
彰化縣某牧場出貨到鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋」被檢出芬普尼代謝物超標，經複驗結果，初步排除土壤及飼料受汙染。圖／民眾提供

