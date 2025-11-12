芬普尼案場複驗土壤飼料零檢出 蛋雞羽毛濃度偏高疑飼主「直接施藥」

彰化縣文雅畜牧場蛋雞場蛋雞被檢出芬普尼陽性後，彰化縣政府本月10日及11日，再度前往採集相關檢體複檢。檢驗結果發現，無論土壤、飼料均未檢出芬普尼，已初步排除周邊環境及飼料受汙染，但蛋雞羽毛檢體及代謝物濃度卻遠高於蛋， 研判飼主直接用藥在雞隻身上，將持續針對畜牧場檢驗達到零檢出為止。

此次雞蛋被檢出芬普尼陽性案件，是畜牧場周邊環境、飼料或飼主使用芬普尼造成，是各方極欲釐清的重點。動防所與農業處畜產科10日再次前往採集場內雞蛋共9件45顆（包含11月7日至11月10日逐日生產的雞蛋共4件及畜舍內第1、2、4、5、6列雞籠雞蛋共5件）、雞隻飲水2瓶、飼料2件、土壤檢體1件及羽毛檢體1件送中央畜產會檢驗，11日再次前採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，送中央畜產會檢驗。

11月10日所送檢體結果昨天晚間完成，結果顯示1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體均為零檢出。

彰化縣政府動物防疫所長董孟治說，從此一複驗結果，顯示土壤、飼料均初步排除，但從羽毛檢體0.27ppm及其代謝物0.13ppm，卻都遠高於雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，判斷應是飼主將芬普尼直接噴在蛋雞身上，羽毛及代謝物濃度才如此高。

董孟治說，為防止藥物殘留，依規定雞蛋生蛋期禁用任何藥物，由於飼主之前即否認使用芬普尼除蟲，此次複檢再度檢出，除立即啟動全面禁止移動管制與監測，封存全部禽蛋外，並依違反動物用藥品管理法加重裁罰12萬元罰鍰，並將配合檢方調查。