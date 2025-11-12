芬普尼蛋雞場複檢再驗出芬普尼 彰化縣政府立即封蛋、重罰12萬
彰化縣文雅畜牧場蛋雞經檢出芬普尼檢出陽性後，為調查汙染源肇因，彰化縣動防所與農業處畜產本月10日及11日再分別前往採集檢體，送中央畜產會檢驗，結果顯示1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，彰化縣政府立即啟動全面禁止移動管制與監測，封存全部禽蛋
彰化縣政府表示，本月10日及11日再次前往文雅畜牧場，分別針對雞蛋、飲水、飼料、土壤及羽毛檢體，以及雞隻內臟、肌肉、脂肪及蛋品樣品送中央畜產會檢驗，昨晚間完成檢驗，結果顯示1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體均為零檢出。
縣府昨天傍晚接獲檢驗結果後，立即採取下列緊急管制措施，以確保本縣禽品食用安全：
一、該蛋雞場持續移動管制，並開立禁止移動管制通知書，禁止該場蛋品及雞隻移出場外，管制期間每日派員清點雞蛋數量並持續封存。
二、該蛋場持續出現芬普尼汙染，縣動防所將依違反動物用藥品管理法加重裁罰新台幣12萬元罰鍰。
三、案例場管制期間，縣動防所將持續採樣檢測雞隻與蛋品，直至檢驗結果確認安全，通報中央，並依中央指示始得解除移動管制。
四，縣府持續與中央衛生及農政單位密切聯繫，遵循各項指引，落實後續監管及防範措施。
彰化縣政府提醒，芬普尼禁止使用於蛋雞，若違反規定，依動物用藥品管理法第40條之1第1項，將處新台幣6萬至30萬元罰鍰。業者應嚴格遵守動物用藥規範，勿使用來路不明之動物用藥，以確保禽蛋品質與民眾食用安全。
