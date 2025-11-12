芬普尼蛋雞場複檢再驗出芬普尼 彰化縣政府立即封蛋、重罰12萬

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬普尼蛋雞場複檢樣再檢出芬普尼縣政府立即啟動全面禁止移動管制與監測，封存全部禽蛋。圖／彰化縣政府提供　
彰化縣文雅畜牧場蛋雞經檢出芬普尼檢出陽性後，為調查汙染源肇因，彰化縣動防所與農業處畜產本月10日及11日再分別前往採集檢體，送中央畜產會檢驗，結果顯示1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，彰化縣政府立即啟動全面禁止移動管制與監測，封存全部禽蛋

彰化縣政府表示，本月10日及11日再次前往文雅畜牧場，分別針對雞蛋、飲水、飼料、土壤及羽毛檢體，以及雞隻內臟、肌肉、脂肪及蛋品樣品送中央畜產會檢驗，昨晚間完成檢驗，結果顯示1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體均為零檢出。　　　　

縣府昨天傍晚接獲檢驗結果後，立即採取下列緊急管制措施，以確保本縣禽品食用安全：

一、該蛋雞場持續移動管制，並開立禁止移動管制通知書，禁止該場蛋品及雞隻移出場外，管制期間每日派員清點雞蛋數量並持續封存。

二、該蛋場持續出現芬普尼汙染，縣動防所將依違反動物用藥品管理法加重裁罰新台幣12萬元罰鍰。

三、案例場管制期間，縣動防所將持續採樣檢測雞隻與蛋品，直至檢驗結果確認安全，通報中央，並依中央指示始得解除移動管制。

四，縣府持續與中央衛生及農政單位密切聯繫，遵循各項指引，落實後續監管及防範措施。

彰化縣政府提醒，芬普尼禁止使用於蛋雞，若違反規定，依動物用藥品管理法第40條之1第1項，將處新台幣6萬至30萬元罰鍰。業者應嚴格遵守動物用藥規範，勿使用來路不明之動物用藥，以確保禽蛋品質與民眾食用安全。

彰化縣芬普尼蛋雞場複檢樣再檢出芬普尼縣政府立即啟動全面禁止移動管制與監測，封存全部禽蛋。圖／彰化縣政府提供　
