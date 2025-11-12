快訊

文雅畜牧場雞蛋再驗出芬普尼 農業部要求重罰移送檢調

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
彰化縣府衛生局配合衛福部食藥署抽驗，發現縣內一家牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物超標。圖／彰化縣政府提供
彰化縣府衛生局配合衛福部食藥署抽驗，發現縣內一家牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物超標。圖／彰化縣政府提供

彰化爆發芬普尼雞蛋食安事件，農業部今公布來源牧場檢驗結果。農業部指出，案例場文雅畜牧場於本月10日全面移動管制並啟動逐批採檢程序，昨再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，該場飼主涉違反「動物用藥品管理法」，已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，並移送檢調偵辦，依法可重罰30萬罰鍰、7年以下有期徒刑。食藥署強調，文雅畜牧場不符規定的蛋品，一顆也不能出場。

農業部表示，彰化縣政府於10日至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細汙染原因。

農業部說明，自106年9月6日已公告禁止使用芬普尼水懸劑於經濟動物，違者可依動物用藥品管理法裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如造成危害人體健康，則可處7年以下有期徒刑。

此外，彰化縣政府於昨日再次至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部也將持續追蹤檢驗結果。

農業部表示，為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者的蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。

農業部強調，此事件為首例藉雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關禽蛋食品安全。食藥署也強調，文雅畜牧場不符規定的蛋品，一顆也不能出場，食藥署持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。

