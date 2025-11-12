芬普尼毒蛋捲土重來引發食安恐慌 食安團體批：未落實安全用藥

全台再度爆出芬普尼毒蛋風暴，市售雞蛋被驗出農藥殘留物「芬普尼」超標，約15萬顆問題雞蛋流入多個縣市大型賣場，引發民眾食安恐慌。各地衛生局緊急要求下架，不過部分雞蛋早已被消費者買回、吃下肚。全國家長會校園食安委員會主委孫文昌指出，這次事件雖屬個案，但顯示少數雞農未落實安全用藥。「芬普尼不是禁藥，在寵物店就能買到，常被拿來當驅蟲藥使用，誤用雞舍，就可能造成殘留汙染。」

他回顧，2017年毒蛋事件後，教育部曾要求校園午餐採購「四章一Q」（即CAS、TAP產銷履歷等認證）雞蛋，確保來源安全。近年監管鬆散，讓風險再現。

芬普尼毒蛋事件並非首見。早在2017年，全台就爆發過「毒蛋風暴」，當時共有47場蛋雞場被驗出分普尼，嘉義縣就占8場。事後政府加強抽驗與監管，多年未再發生，沒想到8年後再度捲土重來。

這起事件是由彰化縣衛生局在市售抽驗時發現，有批雞蛋檢出芬普尼代謝物含量達0.03ppm，超過法定容許值0.01ppm。消息一出，全台各縣市立即展開清查。嘉義縣、市也在通報名單。嘉縣衛生局查出20盒問題雞蛋流入市面，其中7盒退運，其餘售完；嘉市則同樣發現20 盒全數售出，雖已要求業者全面下架同批雞蛋，但已流入市面的部分恐已被民眾食用。