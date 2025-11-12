驗出毒蛋隔6天公布 石崇良：無慢半拍疑慮

芬普尼雞蛋事件延燒多日，在野立委批評，十一月四日驗出毒雞蛋，卻遲了六天才對外公布，衛福部行政怠慢，讓消費者不知情下誤食毒蛋。部長石崇良表示，處理此案過程，並無「慢半拍」疑慮，在感染源釐清前，問題畜牧場所有的蛋品均不准上市。

至於毒蛋汙染源究竟為何，農業部長陳駿季昨天表示，農業部正在查來源為飼料或環境汙染，預計今天有初步結果。

石崇良表示，這次芬普尼雞蛋屬於偶發事件，過去七年固定年度稽查，共稽查四千多次，只有這次出現問題，在眾多樣本中，僅一顆雞蛋檢出芬普尼。被問及「衛福部是否否認慢半拍？」石崇良表示，就現有食藥署及各地衛生局所呈報的資料，看得出來每個環節均相當用心。至於處理速度是否能再快一點，讓民眾知道每一個查緝動作，這有利有弊，需權衡判斷。

衛福部食藥署長姜至剛前天記者會表示，沒有打算擴大稽查所有雞蛋，「民眾如果擔心的話，先不要吃蛋」。此話一出，外界批評主管機關失靈。「一定要讓民眾安心吃蛋，這個我們的責任」，石崇良說，衛福部與農業部已達成共識，感染源頭釐清前，文雅畜牧場所有的雞蛋不准上市；釐清感染源後，初期採逐批檢驗，讓民眾安心。