快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

環境汙染？ 蛋雞養在籠內 專家促查毒蛋飼料汙染

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

彰化爆出芬普尼雞蛋食安事件，衛福部長石崇良火速定調「環境汙染的可能性最大」。不過，台大食安與健康研究所教授吳焜裕表示，蛋雞飼養於雞籠內，「不可能隔空抓藥」，很難被環境汙染，最有可能為飼料殘留，若不及時溯源，清查飼料，恐擴及其他畜牧場。

我國對美關稅談判尚未結束，農業部日前宣布，台灣業者規畫於未來四年採購約一百億美元的美國農產品，正值敏感時機點，彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥芬普尼殘留○點○三ppm，農業部於第一時間表示，並未在該畜牧場飼料中驗出芬普尼，正著手抽驗環境。衛福部隨即定調「環境汙染的可能性最大」。

吳焜裕認為，芬普尼為環境用藥，農藥使用範圍有限，且該蛋雞飼養場將雞隻飼養於籠內，未直接接觸外部環境。政府傾向認定為環境用藥，恐對實際情況不夠理解，若能排除養雞場業者使用芬普尼，最可能原因仍是飼料汙染。

吳焜裕指出，在美國政府建議下，我國允許飼料使用農藥芬普尼，但比照雞蛋訂出檢驗標準上限，農業部應大刀闊斧地調查，釐清感染源，如果真來自飼料，事態可能擴大，「早晚汙染其他蛋場」。

吳焜裕表示，回顧歷年多起蛋品汙染案件，大多為飼料汙染所致，而官方幾乎都先懷疑環境汙染，以二○○五年戴奧辛鴨蛋事件為例，一開始被認定為養鴨場附近回收廠排放汙水所致，後續證實為飼料汙染。該事件調查過程艱辛，養鴨人家不願告知飼料來源，連採樣飼料都會「半路被搶走」。

海大食品科學系教授凌明沛說，芬普尼可去除害蟲或當作環境用藥，主管機關應盡快查明汙染源。

雞蛋 食安
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

【重磅快評】古有何不食肉糜 今有食藥署何不拒吃蛋

芬普尼毒雞蛋流入市面 食藥署：1天百顆才有健康風險

2017年問題蛋教訓！彰化以洗選機制築防線 推雞蛋身分證溯源

毒蛋遲6天公布 姜至剛籲：擔心先別吃 石崇良今回：必讓人民安心吃蛋

相關新聞

驗出毒蛋隔6天公布 石崇良：無慢半拍疑慮

芬普尼雞蛋事件延燒多日，在野立委批評，十一月四日驗出毒雞蛋，卻遲了六天才對外公布，衛福部行政怠慢，讓消費者不知情下誤食毒...

環境汙染？ 蛋雞養在籠內 專家促查毒蛋飼料汙染

彰化爆出芬普尼雞蛋食安事件，衛福部長石崇良火速定調「環境汙染的可能性最大」。不過，台大食安與健康研究所教授吳焜裕表示，蛋...

【重磅快評】古有何不食肉糜 今有食藥署何不拒吃蛋

15萬顆毒雞蛋引發食安恐慌，衛福部食藥署長姜至剛昨天表示，以這次雞蛋殘留值0.03ppm計算，每天吃100顆問題蛋才會引...

芬普尼毒雞蛋流入市面 食藥署：1天百顆才有健康風險

雖有15萬顆芬普尼毒雞蛋流入市面，但食藥署強調，成人於24小時內攝入約100顆涉案雞蛋，才會有短期健康風險門檻。但民眾若擔心食安，食藥署也要求通路商，應全面提供退貨回收服務，確保消費者權益。

下架芬普尼蛋！食藥署長盼民眾安心吃蛋 學者點出：重點在查原因

彰化縣文雅畜牧場雞蛋，被驗出農藥芬普尼殘留0.3ppm，衛福部食藥署昨定調為個案事件，將針對該案場加強抽查，並將已經出貨...

芬普尼蛋石崇良定調環境汙染 學者指可能性低「不查飼料事態恐擴大」

彰化縣文雅畜牧場雞蛋，被驗出農藥芬普尼殘留0.3ppm，近期因對美關稅談判，農業部才宣布億元規模美國穀物採購案，農業部表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。