環境汙染？ 蛋雞養在籠內 專家促查毒蛋飼料汙染

彰化爆出芬普尼雞蛋食安事件，衛福部長石崇良火速定調「環境汙染的可能性最大」。不過，台大食安與健康研究所教授吳焜裕表示，蛋雞飼養於雞籠內，「不可能隔空抓藥」，很難被環境汙染，最有可能為飼料殘留，若不及時溯源，清查飼料，恐擴及其他畜牧場。

我國對美關稅談判尚未結束，農業部日前宣布，台灣業者規畫於未來四年採購約一百億美元的美國農產品，正值敏感時機點，彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥芬普尼殘留○點○三ppm，農業部於第一時間表示，並未在該畜牧場飼料中驗出芬普尼，正著手抽驗環境。衛福部隨即定調「環境汙染的可能性最大」。

吳焜裕認為，芬普尼為環境用藥，農藥使用範圍有限，且該蛋雞飼養場將雞隻飼養於籠內，未直接接觸外部環境。政府傾向認定為環境用藥，恐對實際情況不夠理解，若能排除養雞場業者使用芬普尼，最可能原因仍是飼料汙染。

吳焜裕指出，在美國政府建議下，我國允許飼料使用農藥芬普尼，但比照雞蛋訂出檢驗標準上限，農業部應大刀闊斧地調查，釐清感染源，如果真來自飼料，事態可能擴大，「早晚汙染其他蛋場」。

吳焜裕表示，回顧歷年多起蛋品汙染案件，大多為飼料汙染所致，而官方幾乎都先懷疑環境汙染，以二○○五年戴奧辛鴨蛋事件為例，一開始被認定為養鴨場附近回收廠排放汙水所致，後續證實為飼料汙染。該事件調查過程艱辛，養鴨人家不願告知飼料來源，連採樣飼料都會「半路被搶走」。

海大食品科學系教授凌明沛說，芬普尼可去除害蟲或當作環境用藥，主管機關應盡快查明汙染源。