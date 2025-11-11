【重磅快評】古有何不食肉糜 今有食藥署何不拒吃蛋

15萬顆毒雞蛋引發食安恐慌，衛福部食藥署長姜至剛昨天表示，以這次雞蛋殘留值0.03ppm計算，每天吃100顆問題蛋才會引發急性中毒，「如果有疑慮，近日不要食用雞蛋」。署長的意思是民眾日食百顆才會出事，如果擔心就不要吃雞蛋；問題是「昨日豬肉、今日雞蛋」，民眾往往吃完才知道出事，官員的喊話無異於「何不食肉糜」翻版。

超過3萬公斤黑心豬大腸流向全國，緊接著爆發非洲豬瘟，國人半個多月吃不到溫體豬肉，近日再爆15萬顆芬普尼毒雞蛋流入知名連鎖賣場，儘管衛生官員掛保證，但食不安心已是國安問題，不僅影響國人身體健康、也衝擊台灣的國際觀光形象。不論藍綠、不分中央或地方，政府應保障人民有「免于食安恐懼」的自由，否則食安連環爆將動搖國本。

芬普尼雞蛋事件延燒多日，外界批評，衛福部資訊揭露「慢半拍」。衛福部長石崇良今天出面否認處理慢半拍，他強調這次芬普尼雞蛋屬於偶發事件，過去7年固定年度稽查總計4000多次，僅這次出現問題，在眾多樣本中僅1顆雞蛋檢出芬普尼；後續的稽查、檢驗、公布等時序，均基於「查到哪裡、做到哪裡，公布到哪裡」原則與態度。

不過，國民黨立委王育敏質疑，食藥署在「關鍵6天」本應積極作為，但11月4日檢驗結果出爐後，僅於7日通知通路商下架，未同步對外告知消費者；直到11月9日才發布新聞稿，揭露雞蛋來源畜牧場及產品溯源碼，早已影響消費者健康。從毒大腸到毒雞蛋，政府食安資訊揭露彷彿「切香腸」，讓民眾恐懼加深。

俗話說，「一粒老鼠屎、壞了一鍋粥」；同樣地，「一顆毒雞蛋、壞了一桌飯」。民眾根本不必像食藥署長誇張吃了百顆蛋才出事，只要知道這是毒雞蛋，大家連一顆都不敢吃了；問題在於，出事前根本不知道哪顆有毒、哪顆沒毒，政府衛生機關應該做好把關稽核、資訊揭露，而不是把責任丟給消費者，「你不要吃就沒事了」。如果豬、雞出事就不吃，那空汙嚴重、流感橫行，是不是也呼籲民眾不要呼吸就好了？

從非洲豬瘟到毒雞蛋，專家學者研判，病毒不是橫空出世，環境汙染的因素最大，從產地到餐桌，任何一個環節都可能是食安破口，衛福部應趁此機會徹底盤點產業鏈和稽核流程，如果只查單一業者，可能流於「見樹不見林」，下次問題恐在別處複製貼上，食安防不勝防，民眾也將活在食安陰影下。

「毒蛋可怕、壞蛋難防」，食安不能只是事後喊喊「別吃就好」，政府責無旁貸要讓人民吃的安心，食安更不該是消費者試膽的「魷魚遊戲」，沒毒過關、有毒難關。