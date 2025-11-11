下架芬普尼蛋！食藥署長盼民眾安心吃蛋 學者點出：重點在查原因

彰化縣文雅畜牧場雞蛋，被驗出農藥芬普尼殘留0.3ppm，衛福部食藥署昨定調為個案事件，將針對該案場加強抽查，並將已經出貨的15萬顆雞蛋回收下架。不過，外界質疑，為何不擴大下架全數蛋品，食藥署長姜至剛今表示，後市場抽測多年，近4千次未檢出疑慮，不需驚擾其他業者，將設法把關、下架疑慮產品，盡快讓民眾可以繼續「安心吃蛋、獲取營養」。

姜至剛表示，洗選蛋依規定必須噴上溯源標籤，本次彰化縣衛生局與衛福部，透過溯源方式迅速揪出違規業者，並提醒全民留意家中雞蛋是否有疑慮，食安管制不能單純仰賴後市場稽查，盼農政、環境等單位，盡快追查汙染來源，溯源解決可能有疑慮的飼料、環境等環節，食藥署則會負起責任，讓疑慮雞蛋不進到民眾肚子，「該下架就下架、該回收就回收。」

姜至剛昨天於記者會上強調，依世界衛生組織（WHO）所提供，人體每日可接受劑量換算，60公斤體重民眾，每天吃芬普尼殘留0.03ppm雞蛋，需要「每天吃7顆、終其一生食用」才可能有危害。

海洋大學食品科學系教授凌明沛也說，不論從慢性暴露、急性暴露來看，本次違規雞蛋的0.03ppm，「風險可接受」，人體基本代謝可排除，「但超標就是不對，主管機關應盡快查明原因。」

凌明沛說，芬普尼不該出現在產食動物體內，更不可被檢出超過標準限量的殘留，禽畜業者依法不可使用分普尼，推斷可能汙染途徑，包括由環境、農藥等間接進入雞隻體內，主管機關應設法揪出原因、設法避免。

她說，芬普尼可用於去除玉米害蟲、馬鈴薯小菜蛾，或當作環境用藥，去除蟑螂、螞蟻、火蟻等，若使用條件不合適，有可能導致雞隻被汙染。

農業部昨也表示，出事畜牧場飼料未檢出芬普尼。凌明沛說，芬普尼用藥時，多採用噴灑方式，除土壤可能被汙染，也可能在空氣傳播過程中，汙染到畜牧場環境，或暴露在外的飼料，「這些都很難說，應設法查出」，而目前食藥署作法，已將有疑慮雞蛋下降，若芬普尼危害不再持續，目前解決方式應該可行，民眾不繼續吃到疑慮雞蛋，就不用太過擔心。