芬普尼毒雞蛋流入市面 食藥署：1天百顆才有健康風險

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
雖然芬普尼毒雞蛋24小時內吃1百顆才有健康風險，但政府仍提醒，若有買到相關蛋品請勿食用。（中央社示意圖）
雖有15萬顆芬普尼毒雞蛋流入市面，但食藥署強調，成人於24小時內攝入約100顆涉案雞蛋，才會有短期健康風險門檻。但民眾若擔心食安，食藥署也要求通路商，應全面提供退貨回收服務，確保消費者權益。另外，政府也在網路上公告有問題的雞蛋產品，若溯碼編號相符請勿食用，並將該蛋品和相關證明（如發票）帶至原購買店退貨。

食藥署與地方政府近日聯合監測禽畜水產品藥物殘留，彰化縣衛生局於販售端抽驗「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（噴印溯碼I47045-251023C）時，檢出芬普尼代謝物含量0.03 ppm，超過國內容許的含量0.01 ppm，目前已即時要求業者下架回收、停止販售，並將來源畜牧場資訊提供地方農政機關管控。

檢查雞蛋溯碼編號

進一步清查顯示，案內蛋行洗選販售蛋品來自同一畜牧場，其他批號抽驗結果亦不符規定，共約15萬顆蛋品，流向桃園、新竹、台中、雲林、南投、嘉義、台南及高雄等9縣市的全聯、楓康等通路，目前衛生單位已全面回收停售。

民眾要如何檢查有沒有買到芬普尼雞蛋？食藥署表示，首先查看蛋品上噴印的溯碼編號，第一行為畜牧場/洗選場（I47045）、第二行為包裝日期/生產方式（251023C、251027C、251030C、251103C），若發現溯碼編號與名單相符，請勿食用，並將該蛋品和相關證明（如發票）帶至原購買店退貨。

