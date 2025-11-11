快訊

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

高雄3主菜自助餐500元！他怨買到天價 店家公布計價最貴不是魚肉

聽新聞
0:00 / 0:00

芬普尼蛋石崇良定調環境汙染 學者指可能性低「不查飼料事態恐擴大」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，圖為示意圖。記者葉信菉／攝影
市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，圖為示意圖。記者葉信菉／攝影

彰化縣文雅畜牧場雞蛋，被驗出農藥芬普尼殘留0.3ppm，近期因對美關稅談判，農業部才宣布億元規模美國穀物採購案，農業部表示，該畜牧場飼料並未驗出芬普尼，已針對環境抽檢，將盡快公布抽驗結果，衛福部長石崇良昨天也表示，「環境汙染」可能性大。但食安學者指出，蛋雞飼養於雞籠內，「不可能隔空抓藥」，難被環境汙染，飼料殘留「最有可能」，呼籲溯源，否則汙染恐擴及其他畜牧場。

台大食安與健康研究所教授吳焜裕認為，芬普尼不可隨意作為環境用藥，用於蔬菜、水果範圍也十分有限，加上蛋雞飼養場將雞隻飼養於籠內，未直接接觸外部環境，不會隔空受到芬普尼汙染，「蛋雞沒有神功，不會隔空抓藥」，認定為環境用藥，恐對實際情況不夠理解，以本案來說，若排除養雞場業者使用芬普尼，「最可能的原因即是飼料汙染。」

食藥署抽驗其他蛋場雞蛋，未發現芬普尼汙染，加上衛福部認定是環境汙染，目前本案被視為個案事件。不過，吳焜裕說，蛋雞飼料允許使用芬普尼，但與雞蛋相同，訂有檢驗標準上限，且「標準是由美方建議」，若排除飼料汙染，農業部沒有大刀闊斧調查，並追溯可能導致汙染的飼料來源，恐導致事態擴大，「早晚汙染其他蛋場」，屆時只能靠後市場稽查，看是否能攔下被汙染雞蛋。

我國歷年發生蛋品汙染案件，多為飼料汙染導致，且官方都是「先懷疑環境汙染」。吳焜裕說，2005年我國爆發戴奧辛鴨蛋事件，當時他參與相關調查及濃度計算等程序，該案原被認定是養鴨場附近回收廠排放汙水，導致環境汙染，後續證實為飼料汙染，且飼料汙染調查十分困難，不僅養鴨人家不願告知飼料來源，連採樣的飼料都會「半路被搶走」。

吳焜裕說，2017年歐洲荷蘭最先發生芬普尼雞蛋汙染，當時他人正好在荷蘭開會，該國全面禁售市面雞蛋，連在旅館用餐，「想吃荷包蛋也沒有」，足見歐盟對這類食安事件，採嚴厲把關。芬普尼蛋調查並不複雜，若本案養雞場未使用芬普尼，「那就是飼料汙染，應調查飼料種類、來源」，但農業部多站在鼓勵農民角度，「許多事情外界不易理解。」

芬普尼 雞蛋
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

迴響／家庭看護工納入長照體系 石崇良：確實需一併思考規畫

毒蛋遲6天公布 姜至剛籲：擔心先別吃 石崇良今回：必讓人民安心吃蛋

毒雞蛋事件 雞農爆料：有人偷用含芬普尼除蟲禁藥

芬普尼問題蛋流入嘉縣 衛生局：售出20盒退運7盒

相關新聞

芬普尼蛋石崇良定調環境汙染 學者指可能性低「不查飼料事態恐擴大」

彰化縣文雅畜牧場雞蛋，被驗出農藥芬普尼殘留0.3ppm，近期因對美關稅談判，農業部才宣布億元規模美國穀物採購案，農業部表...

2017年問題蛋教訓！彰化以洗選機制築防線 推雞蛋身分證溯源

彰化一家畜牧場生產的雞蛋被檢出芬普尼代謝物超標，縣府衛生局隨即透過溯源碼追查流向。事實上，彰化早在2017年就曾出現雞蛋...

毒蛋遲6天公布 姜至剛籲：擔心先別吃 石崇良今回：必讓人民安心吃蛋

芬普尼雞蛋食安問題延燒多日，衛福部本月9日對外公布，15萬顆問題蛋流向9縣市，昨更舉行記者會說明。立委王育敏表示，食藥署...

影／追查芬普尼蛋 陳駿季：目前看起來是單一事件環境汙染

有關市售雞蛋驗出農藥芬普尼殘留，農業部長陳駿季上午在立法院答詢時表示，現在看起來是個單一的事件的環境汙染，因為芬普尼本身...

撇毒蛋公布慢 陳駿季：來源預計今、明會有初步結果

有關市售雞蛋驗出農藥芬普尼殘留，農業部長陳駿季今天對此表示，目前正在清查來源為飼料或環境汙染，預計今天至明天就會有初步結...

觀察站／毒雞蛋事件揭露慢半拍 「食不安心」是國安問題

三萬七千多公斤黑心豬大腸流向全國，緊接著爆發非洲豬瘟，國人半個多月吃不到溫體豬肉，近日又有十五萬顆芬普尼毒雞蛋流入兩家連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。