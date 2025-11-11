芬普尼蛋石崇良定調環境汙染 學者指可能性低「不查飼料事態恐擴大」

彰化縣文雅畜牧場雞蛋，被驗出農藥芬普尼殘留0.3ppm，近期因對美關稅談判，農業部才宣布億元規模美國穀物採購案，農業部表示，該畜牧場飼料並未驗出芬普尼，已針對環境抽檢，將盡快公布抽驗結果，衛福部長石崇良昨天也表示，「環境汙染」可能性大。但食安學者指出，蛋雞飼養於雞籠內，「不可能隔空抓藥」，難被環境汙染，飼料殘留「最有可能」，呼籲溯源，否則汙染恐擴及其他畜牧場。

台大食安與健康研究所教授吳焜裕認為，芬普尼不可隨意作為環境用藥，用於蔬菜、水果範圍也十分有限，加上蛋雞飼養場將雞隻飼養於籠內，未直接接觸外部環境，不會隔空受到芬普尼汙染，「蛋雞沒有神功，不會隔空抓藥」，認定為環境用藥，恐對實際情況不夠理解，以本案來說，若排除養雞場業者使用芬普尼，「最可能的原因即是飼料汙染。」

食藥署抽驗其他蛋場雞蛋，未發現芬普尼汙染，加上衛福部認定是環境汙染，目前本案被視為個案事件。不過，吳焜裕說，蛋雞飼料允許使用芬普尼，但與雞蛋相同，訂有檢驗標準上限，且「標準是由美方建議」，若排除飼料汙染，農業部沒有大刀闊斧調查，並追溯可能導致汙染的飼料來源，恐導致事態擴大，「早晚汙染其他蛋場」，屆時只能靠後市場稽查，看是否能攔下被汙染雞蛋。

我國歷年發生蛋品汙染案件，多為飼料汙染導致，且官方都是「先懷疑環境汙染」。吳焜裕說，2005年我國爆發戴奧辛鴨蛋事件，當時他參與相關調查及濃度計算等程序，該案原被認定是養鴨場附近回收廠排放汙水，導致環境汙染，後續證實為飼料汙染，且飼料汙染調查十分困難，不僅養鴨人家不願告知飼料來源，連採樣的飼料都會「半路被搶走」。

吳焜裕說，2017年歐洲荷蘭最先發生芬普尼雞蛋汙染，當時他人正好在荷蘭開會，該國全面禁售市面雞蛋，連在旅館用餐，「想吃荷包蛋也沒有」，足見歐盟對這類食安事件，採嚴厲把關。芬普尼蛋調查並不複雜，若本案養雞場未使用芬普尼，「那就是飼料汙染，應調查飼料種類、來源」，但農業部多站在鼓勵農民角度，「許多事情外界不易理解。」