快訊

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

2017年問題蛋教訓！彰化以洗選機制築防線 推雞蛋身分證溯源

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣近年啟動「洗選蛋機制」等雞蛋管理產業升級措施，讓雞蛋印製溯源碼。圖／彰化縣府提供
彰化縣近年啟動「洗選蛋機制」等雞蛋管理產業升級措施，讓雞蛋印製溯源碼。圖／彰化縣府提供

彰化一家畜牧場生產的雞蛋被檢出芬普尼代謝物超標，縣府衛生局隨即透過溯源碼追查流向。事實上，彰化早在2017年就曾出現雞蛋戴奧辛及芬普尼殘留超標事件，之後配合政策啟動「洗選蛋機制」，推溯源碼讓蛋雞產業管理升級，不過目前仍有相當比例雞蛋以籃裝方式銷售，逐一追溯來源仍具挑戰。

彰化縣府近年輔導洗選場管理，規定洗選蛋須印上溯源碼。衛生局長葉彥伯表示，洗選場內各批次雞蛋來源須明確，洗蛋後因保護膜去除，雖可冷藏保存約一個月，但必須透過冷鏈系統配送，主要流向連鎖超市及賣場；但洗選場須投入高成本，須大量處理才具效益。

葉彥伯指出，仍有不少畜牧場因應市場需求，以籃蛋方式出貨。籃上雖標示QR code與保存期限，可追查牧場來源，但蛋車與商行周轉頻繁，不同批次易被混雜，溯源難度較高，這類未洗選雞蛋成本低、使用方便，歐洲國家也未全面推行洗選制度，但仍應加強流向監控。

彰化縣長王惠美表示，政府積極推動食品溯源，彰化以「彰化優鮮」品牌結合3章1Q制度，涵蓋有機、產銷履歷、CAS與溯源等認證，並委託第三方單位檢驗農藥殘留，確保農產品安全。

縣府農業處也說，目前「彰化優鮮」共有近800項產品，參與3章1Q認證的業者在生產管理上更為嚴謹，產品品質也更能經得起市場與抽驗的考驗。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

毒蛋遲6天公布 姜至剛籲：擔心先別吃 石崇良今回：必讓人民安心吃蛋

影／追查芬普尼蛋 陳駿季：目前看起來是單一事件環境汙染

芬普尼問題蛋流入嘉縣 衛生局：售出20盒退運7盒

影／芬普尼蛋風波 食藥署：即日起該場全面逐批檢驗才放行

相關新聞

2017年問題蛋教訓！彰化以洗選機制築防線 推雞蛋身分證溯源

彰化一家畜牧場生產的雞蛋被檢出芬普尼代謝物超標，縣府衛生局隨即透過溯源碼追查流向。事實上，彰化早在2017年就曾出現雞蛋...

毒蛋遲6天公布 姜至剛籲：擔心先別吃 石崇良今回：必讓人民安心吃蛋

芬普尼雞蛋食安問題延燒多日，衛福部本月9日對外公布，15萬顆問題蛋流向9縣市，昨更舉行記者會說明。立委王育敏表示，食藥署...

影／追查芬普尼蛋 陳駿季：目前看起來是單一事件環境汙染

有關市售雞蛋驗出農藥芬普尼殘留，農業部長陳駿季上午在立法院答詢時表示，現在看起來是個單一的事件的環境汙染，因為芬普尼本身...

撇毒蛋公布慢 陳駿季：來源預計今、明會有初步結果

有關市售雞蛋驗出農藥芬普尼殘留，農業部長陳駿季今天對此表示，目前正在清查來源為飼料或環境汙染，預計今天至明天就會有初步結...

觀察站／毒雞蛋事件揭露慢半拍 「食不安心」是國安問題

三萬七千多公斤黑心豬大腸流向全國，緊接著爆發非洲豬瘟，國人半個多月吃不到溫體豬肉，近日又有十五萬顆芬普尼毒雞蛋流入兩家連...

毒雞蛋事件 稽查養雞場汙染源 最快今出爐

彰化縣埤頭鄉一畜牧場雞蛋檢出芬普尼代謝物超標，彰化縣農業處、衛生局與環保局組成聯合稽查小組，昨前往該畜牧場與周邊環境追查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。