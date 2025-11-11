2017年問題蛋教訓！彰化以洗選機制築防線 推雞蛋身分證溯源

彰化一家畜牧場生產的雞蛋被檢出芬普尼代謝物超標，縣府衛生局隨即透過溯源碼追查流向。事實上，彰化早在2017年就曾出現雞蛋戴奧辛及芬普尼殘留超標事件，之後配合政策啟動「洗選蛋機制」，推溯源碼讓蛋雞產業管理升級，不過目前仍有相當比例雞蛋以籃裝方式銷售，逐一追溯來源仍具挑戰。

彰化縣府近年輔導洗選場管理，規定洗選蛋須印上溯源碼。衛生局長葉彥伯表示，洗選場內各批次雞蛋來源須明確，洗蛋後因保護膜去除，雖可冷藏保存約一個月，但必須透過冷鏈系統配送，主要流向連鎖超市及賣場；但洗選場須投入高成本，須大量處理才具效益。

葉彥伯指出，仍有不少畜牧場因應市場需求，以籃蛋方式出貨。籃上雖標示QR code與保存期限，可追查牧場來源，但蛋車與商行周轉頻繁，不同批次易被混雜，溯源難度較高，這類未洗選雞蛋成本低、使用方便，歐洲國家也未全面推行洗選制度，但仍應加強流向監控。

彰化縣長王惠美表示，政府積極推動食品溯源，彰化以「彰化優鮮」品牌結合3章1Q制度，涵蓋有機、產銷履歷、CAS與溯源等認證，並委託第三方單位檢驗農藥殘留，確保農產品安全。

縣府農業處也說，目前「彰化優鮮」共有近800項產品，參與3章1Q認證的業者在生產管理上更為嚴謹，產品品質也更能經得起市場與抽驗的考驗。