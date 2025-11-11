毒蛋遲6天公布 姜至剛籲：擔心先別吃 石崇良今回：必讓人民安心吃蛋

芬普尼雞蛋食安問題延燒多日，衛福部本月9日對外公布，15萬顆問題蛋流向9縣市，昨更舉行記者會說明。立委王育敏表示，食藥署早在本月4日驗出毒雞蛋，卻遲6天公布，讓消費者在不知情下誤食毒蛋，行政怠慢、漠視消費者權益。

面對外界批評，衛福部長石崇良說，稽查、檢驗、公布時序上都是「查到哪裡，就做到哪裡，公布到哪裡」，後續若能夠更迅速的讓民眾知道消息，衛福部會進行研議。

石崇良今參加「2025年衛生福利部所屬醫院第12屆優良暨資深典範醫師」頒獎典禮，並於頒獎前接受訪問。媒體詢問，立委質疑毒蛋公布時間慢半拍，石崇良說，目前看到的數據，食藥署及各地衛生局都是一步一步照著步驟進行。

媒體再追問衛福部是不是否認慢半拍？石崇良說，這步驟過程能否再更加速一點，更快讓民眾知道每個步驟訊息，衛福部都可以研究，但這都有利弊須權衡判斷，如果能夠更快、更迅速的讓民眾知道消息，衛福部都會研議。

石崇良表示，這次檢出芬普尼雞蛋是固定年度稽查發現，過去7年來已驗4000多次，這是第一次在後市場，也就是在市面抽驗發現，檢驗報告於本月4號出爐，食藥署得知後，立刻通知彰化縣衛生局，將驗出芬普尼的該批號雞蛋於5日下架回收。

本月5號，彰化縣衛生局接著擴大追溯源頭，其問題雞蛋是洗選蛋，它是來自於溯源編號「I47」的文雅畜牧場，食藥署接著進入洗選蛋場擴大批次抽驗，並通知其他縣市衛生局，其他縣市衛生局於6日開始預防性下架，同時在洗選蛋場裡，針對文雅畜牧場的其他批號雞蛋再進行抽驗，又抽驗了兩個批號，各自5顆蛋，8日時檢驗報告出爐，這10個檢驗樣品裡面又有2個檢驗樣品有驗出。

當又有問題蛋被檢出時，接著是全面性擴大下架，農業部也進入文雅畜牧場進行調查，所以，時序上都是「查到哪裡，就做到哪裡，然後公佈到哪裡」，目前食藥署及各地衛生局呈報的資料，每一個這個環節都相當用心。

至於，4號檢驗結果出來當天，需不需要公告給大眾？石崇良說，第一次檢驗時，在多數樣本中，只有一顆雞蛋被檢出芬普尼，所以才會這一批號預防性下降，然後再往上擴大進行追蹤溯源，那就是查到哪裡，就公佈到哪裡，這是主管機關應有的態度。

另，衛福部食藥署長姜至剛說，目前沒有打算擴大稽查所有雞蛋，又說「民眾說如果擔心的話，先不要吃蛋」，外界批評，主管機關已經失靈，「只會叫民眾不要吃蛋」。