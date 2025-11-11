快訊

影／芬普尼蛋汙染來源 陳駿季：今明兩天會有結果

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
農業部長陳駿季（右）上午赴立法院備詢前受訪表示，衛福部食藥署所查獲的4批芬普尼超標雞蛋，農業部正在追查來源，到底是由飼料來的，還是由環境汙染的，今天、明天應該就有結果。記者蘇健忠／攝影
農業部長陳駿季上午赴立法院備詢前受訪表示，衛福部食藥署所查獲的4批芬普尼超標雞蛋，農業部正在追查來源，到底是由飼料來的，還是由環境汙染的，今天、明天應該就有結果。有立委質疑已知毒蛋卻知情不報？陳駿季於會前受訪表示，地方政府查報以後，要確認才會通報到食藥署，目前仍在追查汙染來源。

至於鳳凰颱風來襲是否會影響菜價？陳駿季表示昨天大家有預期性的心理，所以會多買一些，價格會有點波動，不過這次颱風進來，現在看今天的一個情況，如果說主要產區沒有太多影響的話，菜價波動不會很大，最主要是宜蘭的蔥可能會有些影響。針對農業部林業及自然保育署花蓮分署於昨天10日清晨7時發布馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，馬太鞍集水區未來24小時累積降雨預測402毫米達紅色警戒，陳駿季表示馬太鞍溪堰塞湖持續監控中。

鳳凰颱風是否影響菜價？農業部長陳駿季表示昨天大家有預期性的心理，所以會多買一些，價格會有點波動。記者蘇健忠／攝影
