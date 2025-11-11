毒雞蛋流入市面 婆媽憂心食安 超市協助退貨

芬普尼毒雞蛋流入市面後，引發婆婆媽媽憂心。問題蛋來自彰化埤頭畜牧場，在地的李姓婦人說，家中雞蛋食用量很大，她覺得很擔心；平常她到超市都挑貴的雞蛋，希望吃到安全、品質好的雞蛋，也希望政府加強落實用藥稽查，讓大家吃得安心。

桃園昨早有消費者帶著雞蛋去超市退貨，一名婦人說，前幾天一次買了兩盒雞蛋，已經吃了幾顆蛋下肚，一看到毒雞蛋新聞，比對發現日期符合、牌子也一模一樣，趕緊去退貨，食安問題讓人憂心。

苗栗劉姓主婦表示，家裡有小小孩，每天都會吃雞蛋，為了確保食安，她會分散到不同的通路去採購，像最近就到傳統蛋行買蛋，也有去團購店買雞蛋，也算分散食安風險。

彰化芬普尼毒雞蛋販售通路包含全聯、楓康等知名超市。全聯發布聲明表示，蛋品管理流程首先會要求供應商於新品上架前須提供符合標準的檢驗報告作為進貨依據，平日則依年度計畫針對不同品類及供應商商品辦理例行性檢驗；若遇到各地方政府機關至門市執行抽驗時，公司也同步進行平行送驗。該事件在管理上已有多道程序把關，但仍遇到問題商品，門市依規定第一時間即全數下架相關批號商品，並且全力協助消費者辦理退貨，後續仍持續檢視流程與作業環節，確保消費者安心選購。