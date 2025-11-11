快訊

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

印度新德里著名地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

聽新聞
0:00 / 0:00

毒雞蛋流入市面 婆媽憂心食安 超市協助退貨

聯合報／ 記者林宛諭張裕珍黃寅／連線報導

芬普尼雞蛋流入市面後，引發婆婆媽媽憂心。問題蛋來自彰化埤頭畜牧場，在地的李姓婦人說，家中雞蛋食用量很大，她覺得很擔心；平常她到超市都挑貴的雞蛋，希望吃到安全、品質好的雞蛋，也希望政府加強落實用藥稽查，讓大家吃得安心。

桃園昨早有消費者帶著雞蛋去超市退貨，一名婦人說，前幾天一次買了兩盒雞蛋，已經吃了幾顆蛋下肚，一看到毒雞蛋新聞，比對發現日期符合、牌子也一模一樣，趕緊去退貨，食安問題讓人憂心。

苗栗劉姓主婦表示，家裡有小小孩，每天都會吃雞蛋，為了確保食安，她會分散到不同的通路去採購，像最近就到傳統蛋行買蛋，也有去團購店買雞蛋，也算分散食安風險。

彰化芬普尼毒雞蛋販售通路包含全聯、楓康等知名超市。全聯發布聲明表示，蛋品管理流程首先會要求供應商於新品上架前須提供符合標準的檢驗報告作為進貨依據，平日則依年度計畫針對不同品類及供應商商品辦理例行性檢驗；若遇到各地方政府機關至門市執行抽驗時，公司也同步進行平行送驗。該事件在管理上已有多道程序把關，但仍遇到問題商品，門市依規定第一時間即全數下架相關批號商品，並且全力協助消費者辦理退貨，後續仍持續檢視流程與作業環節，確保消費者安心選購。

芬普尼 雞蛋 食安

延伸閱讀

芬普尼問題蛋流入嘉縣 衛生局：售出20盒退運7盒

15萬顆毒雞蛋恐全下肚？食藥署長：一顆都不放過！

影／芬普尼蛋風波 食藥署：即日起該場全面逐批檢驗才放行

影／廖偉翔轟政府：食安都靠善後 別用「加強稽查」話術敷衍

相關新聞

觀察站／毒雞蛋事件 揭露慢半拍 食不安心是國安問題

三萬七千多公斤黑心豬大腸流向全國，緊接著爆發非洲豬瘟，國人半個多月吃不到溫體豬肉，近日又有十五萬顆芬普尼毒雞蛋流入兩家連...

毒雞蛋事件 稽查養雞場汙染源 最快今出爐

彰化縣埤頭鄉一畜牧場雞蛋檢出芬普尼代謝物超標，彰化縣農業處、衛生局與環保局組成聯合稽查小組，昨前往該畜牧場與周邊環境追查...

國民黨立委王育敏：驗出毒雞蛋 遲6天才公布

市售雞蛋爆農藥殘留芬普尼超標，震驚各界。國民黨立委王育敏昨說，食藥署早就驗出毒雞蛋，卻遲六天公布，讓消費者在不知情下誤食...

毒雞蛋事件 雞農爆料 有人偷用含芬普尼除蟲禁藥

含芬普尼成分的藥物多用於環境除蟲，養雞場本身禁止使用。彰化縣雞蛋產量是全台最多，二○一七年彰化雞蛋檢出芬普尼超標，這次又...

毒雞蛋流入市面 婆媽憂心食安 超市協助退貨

芬普尼毒雞蛋流入市面後，引發婆婆媽媽憂心。問題蛋來自彰化埤頭畜牧場，在地的李姓婦人說，家中雞蛋食用量很大，她覺得很擔心；...

芬普尼蛋事件…食藥署定調屬個案 日吃8顆恐慢性中毒

十五萬顆芬普尼毒雞蛋流入市面，衛福部食藥署長姜至剛昨天表示，以這次雞蛋殘留值○點○三ppm計算，每天吃一百顆問題蛋會引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。