毒雞蛋事件 稽查養雞場汙染源 最快今出爐

彰化縣埤頭鄉一畜牧場雞蛋檢出芬普尼代謝物超標，彰化縣農業處、衛生局與環保局組成聯合稽查小組，昨前往該畜牧場與周邊環境追查汙染源，稽查發現現場使用的六種消毒劑，均為領有合格證號的動物用藥，另採檢雞隻羽毛、場內飲水與雞蛋，以及西側農地土壤送驗，最快今天結果出爐。

驗出問題蛋的畜牧場屬於傳統養雞場，飼養蛋雞四萬多隻；雞蛋遭檢出芬普尼超標消息傳出後，這家畜牧場就大門深鎖，負責人未對外回應。

彰化縣環保局指出，該畜牧場使用的消毒劑共有六種，均為領有農業單位合法證號的動物用藥，成分排除含有芬普尼，以含氯成分為主；業者表示，每周三、周六下午固定由自有員工，以上述藥劑清潔與消毒環境，並未委託病媒防治公司施作。

稽查人員採檢場內的雞隻羽毛、雞蛋與飲水送驗；調查發現，該畜牧場旁周邊都是稻田，業者持有部分農地，目前正值稻作生長期，非施用農藥時段，業者也否認用藥，稽查小組採檢農田土壤送驗，檢查結果出爐將對外公布。

環保局指出，目前用於清消的環境用藥，含有芬普尼成分比率不一，其中特殊環境用藥需要登記且保留運作紀錄，縣府向環境部化學署確認，今年九至十月間，並無病媒防治業者在該場周邊施用環境特殊用藥紀錄；坊間買得到的一般性環境用藥濃度低，經評估周邊面積大，使用可能性較小。

縣府表示，不定時抽驗養雞場，去年抽檢三九一場次，今年抽查一八三場次；芬普尼可能用於除蟲農藥，也可能來自畜牧場外的環境用藥，汙染源仍待釐清。

彰化縣動保處表示，場內並沒有發現違規藥品，業者也表示未使用，將持續稽查找出汙染源；五日即針對該場進行移動管制，總計四一八箱雞蛋，七日檢驗結果均未檢出，將持續監測。