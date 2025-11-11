國民黨立委王育敏：驗出毒雞蛋 遲6天才公布

市售雞蛋爆農藥殘留芬普尼超標，震驚各界。國民黨立委王育敏昨說，食藥署早就驗出毒雞蛋，卻遲六天公布，讓消費者在不知情下誤食毒蛋，行政怠慢、漠視消費者權益。國民黨衛環委員會召委廖偉翔說，食安不能每次都靠善後，政府要學會事前防堵，農業部應盡速公布檢驗結果與流向，而非用「加強稽查」敷衍大眾。

王育敏指出，食藥署在關鍵六天本應積極作為，但該署四日檢驗結果出爐後，僅於七日通知通路商下架，未同步對外告知消費者；直到十一月九日才發布新聞稿，揭露雞蛋來源畜牧場及產品溯源碼，早已影響消費者健康；從毒大腸事件到芬普尼毒蛋，政府食安危機應變遲緩。

「料毒從寬、預警從速。」王育敏說，政府應該徹底檢視現行的食安通報流程，建立與消費者同步的即時警示制度，當主管機關通知業者下架的同時，應要立即公布溯源編碼，讓消費者能據以自我辨識、暫停食用，讓消費者有知的權利，也可保障飲食安全。

廖偉翔指出，這次事件凸顯民進黨政府監管失靈、食安體系出現破口，毒性這麼強的物質，竟然出現在民眾日常飲食，政府應該拿出最嚴謹態度應對，農業部盡速公布檢驗結果與流向，對相關單位失職也要追究責任，後續建立更嚴格、更透明的標準，才能恢復民眾對食安的信任。